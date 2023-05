Lars Leeftink

Woensdag 10 mei 2023 15:57 - Laatste update: 16:08

Max Verstappen kende in 2022 een uitstekend seizoen, waarin hij meerdere records verbrak op weg naar een historische titel. Het was zijn tweede titel op rij in de Formule 1, en alleen Sergio Pérez lijkt in 2023 te kunnen voorkomen dat hij een derde titel gaat veroveren. Zeker als je de eerste vijf races in 2023 vergelijkt met die van vorig jaar, is de Nederlander hard op weg om zijn eigen records van vorig jaar en daarvoor te verbreken.

Zijn eigen records zijn natuurlijk ook Formule 1-records. De Nederlander won vorig jaar zijn tweede kampioenschap door een recordaantal zeges te boeken en een recordaantal punten te scoren. Het jaar daarvoor veroverde hij al een recordaantal podiumplekken. In 2023 lijkt hij, zeker als je het vergelijkt met zijn start in 2022, alle drie de records wel eens te kunnen gaan aanscherpen.

Start 2022

In 2022, het jaar dus waarin Verstappen wereldkampioen werd met een recordaantal punten en zeges, begon Verstappen dramatisch aan het seizoen. Tijdens twee van de eerste drie races viel de Nederlander uit en scoorde hij geen punten. De Grand Prix van Bahrein en Australië eindigde hij met een DNF achter zijn naam, waarbij hij in Bahrein nog wel als negentiende werd geklasseerd. Ondanks zijn zege in Saudi-Arabië stond Verstappen na zijn uitvalbeurt in Melbourne al 46 punten achter leider Charles Leclerc. Tijdens de vierde en vijfde race, in Imola en Miami, zou hij vervolgens beginnen aan een ongekend goede reeks. Hij won beide races, waardoor hij na vijf races drie zeges en twee uitvalbeurten op zijn naam had staan. De Nederlander had daardoor 85 punten na vijf races, inclusief een sprintrace (die Verstappen won) in Imola. Het verschil met 2023 is enorm.

Start 2023

In 2023 is de kalender voor het merendeel hetzelfde geweest als in 2022 het geval was. Tijdens de eerste vijf races in 2023 was er een race in Azerbeidzjan, terwijl in 2022 dit Imola was. De overige vier races, Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Miami, werden ook in 2023 tijdens de eerste vijf races verreden. Ook dit seizoen heeft hij na vijf races drie zeges. De Nederlander won in Bahrein, Australië en Miami. Daar waar Verstappen in 2023 niet de eerste sprintrace won (tweede in Bakoe), in tegenstelling tot 2022, zit het voornaamste puntenverschil hem in de twee uitvalbeurten van 2022. In 2023 is de Nederlander namelijk nog niet uitgevallen en eindigde in plaats daarvan twee keer tweede. Dat zijn achttien punten meer dan Verstappen in 2022 scoorde tijdens de eerste vijf races. De Nederlander noteerde tevens de snelste ronde in Saoedi-Arabië en Miami, terwijl hij in 2022 ook tijdens de eerste vijf races twee keer een extra punt veroverde voor de snelste ronde.

Conclusie

In totaal staat Verstappen op 119 punten na vijf races, ten opzichte van de 85 punten vorig jaar. Dat zijn maar liefs 34 punten meer dan vorig jaar, het seizoen waarin hij een record voor het aantal gescoorde punten tijdens een seizoen op zijn naam schreef. De kans dat hij dit record verbreekt, is groot als hij zo consistent en dominant blijft rijden. Ook het podiumrecord van 2021 kan door de Nederlander zelf verbroken worden, aangezien hij er na vijf races al vijf heeft. Qua aantal zeges loopt hij gelijk met 2022, waardoor ook dat record nog realistisch is.