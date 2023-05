Lars Leeftink

De terugkeer van de Grand Prix van China op de Formule 1-kalender lijkt weer een stukje dichterbij te zijn gekomen. Het circuit in Shanghai, het Shanghai International Circuit, heeft namelijk weer een licentie gekregen waardoor het races in de Formule 1 mag organiseren.

Dit weet Autosport woensdag te melden. Het gaat om de Grade One-licentie, een licentie waar elke circuit op de F1-kalender over moet beschikken om een race in de Formule 1 te mogen organiseren. Deze licentie wordt gegeven na een inspectie van het circuit, de aanwezige infrastructuur en andere benodigdheden. Volgens de site was het voor het circuit niet mogelijk om de licentie te houden vanwege de onzekerheden rondom het Covid-19 virus. De licentie van het circuit verliep volgens de geruchten eind 2019, precies op het moment dat de coronacrisis begon. Door die crisis kon er geen inspectie worden gedaan en kon er dus ook geen licentie vergeven worden. Daarnaast moesten er eerst wat werkzaamheden verricht worden, zo blijkt nu.

Werkzaamheden

Volgens de site zijn onder meer de vlekken op het circuit weggehaald, zijn de bandenmuren herstelt en gemoderniseerd en zijn er ook verbeteringen op het gebied van infastructuur. Zo is de ondergrondse tunnel aangepakt, zijn de stoelen van de tribunes vervangen en gemoderniseerd en heeft ook het gebied om het circuit heen een metamorfose ondergaan. In augustus 2022 kon de Federation of Automobile and Motorcycle Sports of China langskomen om te inspecteren, waarna het circuit werd goedgekeurd en de licentie nu dus weer drie jaar lang geldig is tot eind 2025. Het is overigens ook de enige plek in China waar er een F1-race georganiseerd mag worden, waardoor het ook noodzakelijk was voor de organisatie om de licentie te hebben. Anders zou er namelijk geen GP van China op de kalender staan.

Historie GP China

De Grand Prix in China heeft nog een contract tot eind 2025 en zal de komende twee seizoenen willen laten zien waarom de Formule 1 dit contract moet gaan verlengen. Het contract is dus net zo lang als de nieuwe licentie die het circuit in Shanghai heeft gekregen. Dit jaar kon de race dankzij de coronacrisis nog niet doorgaan, iets wat ook in 2022, 2021 en 2020 het geval was. De laatste race was dus in 2019, toen Lewis Hamilton in Shanghai won voor Valtteri Bottas en Sebastian Vettel. Max Verstappen werd toen vierde. De race stond voor het eerst in 2004 op het programma en werd in de jaren daarna tot en met 2019 elk jaar verreden. Hamilton is met afstand de meest succesvolle coureur in China, met zes zeges achter zijn naam.