Jan Bolscher

Woensdag 10 mei 2023 08:39

Helmut Marko vertelt dat Max Verstappen afgelopen zondag in Miami iedereen, inclusief teammaat Sergio Pérez, een lesje heeft geleerd. Volgens de Oostenrijker is het dan ook duidelijk hoe de onderlinge verhoudingen liggen.

Verstappen ving de race op het Miami International Autodrome aan vanaf de negende plaats, nadat hij op zaterdag tijdens de kwalificatie de dupe werd van een late rode vlag na de crash van Charles Leclerc. De Nederlander wist tijdens de Grand Prix echter in hoog tempo naar de tweede plaats te rijden op de harde band, om vervolgens na zijn pitstop op nieuw rubber vrij eenvoudig aan Pérez voorbij te gaan. Daarmee heeft de tweevoudig wereldkampioenschap zijn voorsprong in het algemeen klassement uitgebreid naar veertien punten.

Onderling duel

Je zou dan ook kunnen zeggen dat Pérez weer even op zijn plek is gezet. De Mexicaan steekt zijn titelambities logischerwijs niet onder stoelen of banken, maar in Miami was hij geen partij voor de Nederlander: "We zagen dat het onder controle was", doelt Marko tegenover OE24 op het gevecht tussen Verstappen en Pérez. "We zeiden tegen elkaar: zo lang er geen gevaar van achteren komt, laten we ze racen. En daar blijf ik bij. Stel je voor dat Max vanaf pole was gestart. Dat zou een saaie race geweest zijn."

Verhoudingen "altijd al duidelijk"

Op de vraag of Verstappen duidelijkheid heeft geschept over wie de favoriet is voor het wereldkampioenschap na het verslaan van Pérez in Miami, klinkt het: "Dat was altijd al duidelijk. Sergio is op bepaalde stratencircuits erg sterk, Bakoe bijvoorbeeld. Maar in Miami leerde Max iedereen een lesje. Niemand kan de manier waarop hij met de banden omgaat kopiëren. Aan het einde van de race was zelfs de snelste raceronde nog mogelijk." Deze kwam uiteindelijk op naam van Zhou Guanyu.