Er zouden serieuze twijfels bestaan over de deelname van Williams aan de eerste wintertest in Barcelona, van 26 tot en met 30 januari 2026. Zo zou F1-journalist Ralf Bach, hoofdredacteur van F1-Insider, steeds vaker horen dat het team de testweek volledig zal gaan missen.

Chassis- en gewichtsproblemen

De reden voor deze mogelijke afwezigheid zou liggen bij serieuze problemen met het nieuwe chassis voor 2026. Volgens Bach zijn er geruchten dat het chassis niet goed zou zijn, omdat het enorm overgewicht zou hebben. Williams zou het daarom simpelweg niet op orde krijgen. Als Williams er inderdaad niet bij is, is het volgens Bach een zeer slecht voorteken voor hun seizoen, omdat de tests in Barcelona enorm belangrijk zijn om de nieuwe 2026-reglementen te begrijpen.

Williams' ambitieuze plannen

Alhoewel Williams officieel een kleurstelling-onthulling heeft gepland voor 3 februari 2026 en eerder liet weten met de FW48 te zullen gaan testen, lijken de woorden van Bach de onthullingen van de Brit te ondersteunen. Williams zou onder enorme tijdsdruk staan. Het Formule 1-seizoen van 2025 kende Williams een enorme wederopstanding. De formatie uit Grove eindigde als vijfde in het constructeurskampioenschap met een totaal van 137 punten. De beste klassering sinds 2016. Onder leiding van teambaas James Vowles wist Williams zich te profileren als de 'best of the rest' achter de vier topteams.

Optimisme ondanks uitdagingen

Vowles heeft een strategie van 'opoffering nu voor succes later' in het leven geroepen, en focust zich op het moderniseren van de werkpraktijken. Zo zou hij belangrijke verbeteringen door hebben gevoerd die 'niets kosten', zoals het verbeteren van de communicatie en de uitvoering op het circuit. Ondanks de sterke vijfde plaats in het kampioenschap van 2025, waarschuwt Vowles echter voor te hoge verwachtingen in 2026. Hij geeft eerlijk toe dat Williams nog steeds niet over de faciliteiten van de topteams zoals Mercedes beschikt. Helmut Marko, die onlangs zijn vertrek bij Red Bull Racing aankondigde, ziet Williams echter wel als een serieuze dreiging voor 2026. Zo vertelde hij in januari van dit jaar uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen dat Williams 'aanzienlijke vooruitgang' heeft geboekt voor de nieuwe reglementen, en noemde hij de formatie uit Grove naast Mercedes en McLaren, een van de teams waaruit de wereldkampioen van 2026 zou kunnen komen.

