We zijn nog maar één week verwijderd van de eerste wintertest van 2026. Het nieuwe Formule 1-seizoen komt nu écht dichtbij. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Max Verstappen hoopt dit jaar nog aan de 24 uur van de Nürburgring mee te kunnen doen, maar dan moet hij wel een NLS-race kunnen doen ter voorbereiding. Die clashen echter allemaal met de Formule 1, en dus hebben Toto Wolff en Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius een speciaal verzoek ingediend. Verder kan Verstappen blij zijn met een beëindiging van een contract, namelijk die tussen F1 en Aston Martin. Het Britse merk zal dit jaar niet de safety car en medical car inzetten. De Red Bull-coureur heeft ook verteld over zijn dochtertje Lily en het simracen. Verder heeft Haas de VF-26 onthuld, hoopt Imola terug te keren op de kalender met nieuwe plannen, en zijn er positieve ontwikkelingen bij Alpine.

Mercedes wil start NLS-seizoen uitstellen voor Verstappen

Het team van Mercedes probeert de start van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) op 14 maart uit te stellen voor Max Verstappen, zo meldt Motorsport-Total. De seizoensopener van de Duitse langeafstandsklasse valt namelijk samen met het Grand Prix-weekend in China. Mocht Verstappen de race in Duitsland missen, dan kan hij later in het seizoen niet deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring. Mike Jäger, de baas van de serie, bevestigt dat het verzoek is ingediend, maar benadrukt dat er nog niets is besloten. Lees hier het hele artikel over het verzoek van Mercedes voor Max Verstappen.

Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"

Max Verstappen sluit niet uit dat dochter Lily in de toekomst ook iets met racen gaat doen. De viervoudig wereldkampioen stelde tijdens een stream van Team Redline dat zijn dochter al met veel interesse kijkt naar de simulator die Verstappen in Monaco heeft staan. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en zijn dochter Lily.

Haas maakt nieuwe kleurstelling wereldkundig voor F1-seizoen 2026

De derde van elf Formule 1-teams heeft het doek getrokken van de auto van 2026, althans de livery ervan. Na Red Bull Racing en Racing Bulls was het vandaag de beurt aan Haas. Dit zijn de kleuren waarmee Ollie Bearman en Esteban Ocon uit zullen komen. Lees hier het hele artikel over de nieuwe Haas VF-26.

'Aston Martin stopt als leverancier van safety car en medical car in Formule 1'

Mercedes zal vanaf het F1-seizoen van 2026 de exclusieve leverancier worden van de safety car en de medical car. Aston Martin, met wie ze deze rollen sinds 2021 deelden, zal volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Race de Vantage S en DBX707 niet meer inzetten. De samenwerking tussen Aston Martin en de Formule 1 kreeg in het begin kritiek te verduren. De Aston Martin Vantage F1 Edition die in 2021 werd geïntroduceerd, was namelijk zwaarder en minder krachtig dan de Mercedes-AMG GT Black Series. Max Verstappen noemde de auto destijds de 'groene schildpad'. Lees hier het hele artikel over de safety car en medical car van Aston Martin.

'Alpine tweede van elf F1-teams om minimumgewicht te bereiken voor 2026'

Voor het afgelopen weekend deden er verhalen de ronde dat alleen Audi het minimumgewicht had weten aan te tikken. De door Sauber gerunde formatie was tevens de enige die dit lukte voor de nieuwe technische reglementen van 2022, waardoor de FIA besloot het minimumgewicht hoger te leggen. Echter, met de nieuwe technische reglementen van 2026 zou er een tweede team zijn die op het minimumgewicht zit en volgens AutoRacer.it is dat Alpine. Het minimumgewicht is van 800 naar 770 kilogram gegaan ten opzichte van vorig jaar en dus is het voor iedereen een enorme uitdaging, zeker met de zwaardere power units. Lees hier het hele artikel over de ontwikkelingen bij de Alpine van 2026.

Imola ondergaat enorme verbouwing en bereidt zich voor op mogelijke F1-terugkeer

Het circuit van Imola, wat ook wel bekend staat als het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ondergaat in 2026 een grote facelift. De werkzaamheden zijn deze maand van start gegaan en moeten de verouderde infrastructuur vernieuwen en het circuit klaar maken voor de toekomst, ook al staat de Grand Prix van Emilia-Romagna niet meer op de kalender van de Formule 1. Imola heeft namelijk plaats moeten maken voor Madrid, maar hoopt met de nieuwe toevoegingen en renovaties terug te keren in de koningsklasse. Lees hier het hele artikel over de toekomst van de Grand Prix van Emilia-Romagna.

