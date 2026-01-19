Imola ondergaat enorme verbouwing en bereidt zich voor op mogelijke F1-terugkeer
Imola ondergaat enorme verbouwing en bereidt zich voor op mogelijke F1-terugkeer
Het circuit van Imola, wat ook wel bekend staat als het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ondergaat in 2026 een grote facelift. De werkzaamheden zijn deze maand van start gegaan en moeten de verouderde infrastructuur vernieuwen en het circuit klaar maken voor de toekomst, ook al staat de Grand Prix van Emilia-Romagna niet meer op de kalender van de Formule 1.
De grootste renovaties zijn de uitbreiding en modernisering van de paddock, de vernieuwing van de pit-faciliteiten met extra garages en een overdekt pit-terras. Daar komt nog de bouw van een nieuw hospitality, de 'Casa degli Eventi', bij Tosa, de zevende bocht op de Italiaanse baan. Ook de infrastructuur rondom het circuit zal aangepakt worden met nieuwe rotondes en een bredere brug, en er wordt gefocust op veiligheid en duurzaamheid met onder andere milieuvriendelijk asfalt en versterkte barrières. Stefano Domenicali, de CEO van de koningsklasse, heeft al vaker aangegeven dat circuits met de tijd mee moeten gaan om hun plekje op de F1-kalender te behouden.
Multifunctioneel gebruik
Om het circuit het hele jaar door levendig te houden, wordt er geïnvesteerd in multifunctioneel gebruik. Er komt een 'Music Park Arena', voor fan-zones en concerten, en de eerdergenoemde 'Casa degli Eventi' zal ook gebruikt worden voor zakelijke evenementen en conferenties. Dit zou cruciaal zijn om de totale bezoekersaantallen van 2025 te evenaren, ondanks dat de Formule 1 er niet meer zal zijn.
Door de gloednieuwe Grand Prix van Madrid staat Emilia-Romagna dus niet meer op de kalender, maar Imola wil met deze upgrades een sterke zaak neerzetten voor een mogelijke terugkeer. Dat kan dan in de toekomst via een rotatiesysteem met andere Europese circuits, zoals Spa-Francorchamps dat gaat doen en, volgens de geruchten, ook Barcelona-Catalunya.
Genoeg spektakel op Imola
De Formule 1 mag dan weg zijn, toch blijft Imola een belangrijke locatie voor andere internationale en nationale takken van de autosport in 2026. De hoogtepunten zijn de 6 Hours of Imola van het FIA World Endurance Championship, twee ACI Racing Weekenden met onder andere het Italiaanse GT-kampioenschap, de Lamborghini Arena met de Lamborghini Super Trofeo, de 4 Hours of Imola van het European Le Mans Series, en de Imola Classic met historische races. Deze evenementen, gecombineerd met de niet-race gerelateerde activiteiten, moeten ervoor zorgen dat het circuit nog steeds een drukbezochte bestemming blijft.
