Het team van Mercedes probeert de start van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) op 14 maart uit te stellen voor Max Verstappen, zo meldt Motorsport-Total. De seizoensopener van de Duitse langeafstandsklasse valt namelijk samen met het Grand Prix-weekend in China. Mocht Verstappen de race in Duitsland missen, dan kan hij later in het seizoen niet deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring.

Verstappen.com Racing is dit seizoen overgestapt naar Mercedes en het Duitse merk hoopt de Nederlander aan de start van de 24-uursrace te zien. Daarvoor moet hij deelnemen aan de openingsrace in maart. Ook Red Bull Racing heeft Verstappen naar verluidt al toestemming gegeven om deel te nemen aan de iconische race.

Organisatie heeft verzoek ontvangen, maar nog niets besloten

Als voorwaarde moet Verstappen echter meedoen aan de seizoensopener van de NLS, die samenvalt met het raceweekend in China. Mercedes-Benz-topman Ola Källenius en motorsportchef Toto Wolff zouden daarom bij de organisatie een verzoek tot uitstel hebben ingediend om de openingsrace te verplaatsen. Mike Jager, de baas van de serie, bevestigt dat het verzoek is ingediend, maar benadrukt dat er nog niets is besloten.

