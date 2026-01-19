Mercedes wil start NLS-seizoen uitstellen voor Verstappen
Mercedes wil start NLS-seizoen uitstellen voor Verstappen
Het team van Mercedes probeert de start van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) op 14 maart uit te stellen voor Max Verstappen, zo meldt Motorsport-Total. De seizoensopener van de Duitse langeafstandsklasse valt namelijk samen met het Grand Prix-weekend in China. Mocht Verstappen de race in Duitsland missen, dan kan hij later in het seizoen niet deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring.
Verstappen.com Racing is dit seizoen overgestapt naar Mercedes en het Duitse merk hoopt de Nederlander aan de start van de 24-uursrace te zien. Daarvoor moet hij deelnemen aan de openingsrace in maart. Ook Red Bull Racing heeft Verstappen naar verluidt al toestemming gegeven om deel te nemen aan de iconische race.
Organisatie heeft verzoek ontvangen, maar nog niets besloten
Als voorwaarde moet Verstappen echter meedoen aan de seizoensopener van de NLS, die samenvalt met het raceweekend in China. Mercedes-Benz-topman Ola Källenius en motorsportchef Toto Wolff zouden daarom bij de organisatie een verzoek tot uitstel hebben ingediend om de openingsrace te verplaatsen. Mike Jager, de baas van de serie, bevestigt dat het verzoek is ingediend, maar benadrukt dat er nog niets is besloten.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 31 minuten geleden
- 1
Dit is het tijdschema van de Formule 1-testdagen van 2026
- 1 uur geleden
Startnummer één verschijnt op RB22 van Verstappen in promotiefilmpje Red Bull
- 1 uur geleden
Wolff vraagt om uitstel voor Verstappen, Ferrari grijpt in bij Hamilton | GPFans News
- 2 uur geleden
Cadillac voert succesvolle shakedown uit op Silverstone
- 3 uur geleden
Mercedes wil start NLS-seizoen uitstellen voor Verstappen
- Vandaag 08:54
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- 31 december