Mercedes zal vanaf het F1-seizoen van 2026 de exclusieve leverancier worden van de safety car en de medical car. Aston Martin, met wie ze deze rollen sinds 2021 deelden, zal volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Race de Vantage S en DBX707 niet meer inzetten. Mercedes heeft al een lange geschiedenis als leverancier van de safety cars, die teruggaat tot 1996.

De samenwerking tussen Aston Martin en de Formule 1 kreeg in het begin kritiek te verduren. De Aston Martin Vantage F1 Edition die in 2021 werd geïntroduceerd, was namelijk zwaarder en minder krachtig dan de Mercedes-AMG GT Black Series. Max Verstappen noemde de auto destijds de 'groene schildpad'. "De safety car reed zo langzaam, het was net een schildpad. Ongelooflijk. We reden met 140 kilometer per uur over het rechte stuk, terwijl er geen enkele auto beschadigd was, dus ik begrijp niet waarom we zo langzaam moesten rijden", zei hij in Australië in 2022 over de Aston Martin die 45 kilogram zwaarder was en 200pk minder had dan de Mercedes-AMG.

Aston Martin kwam met verbeteringen

Aston Martin zou uiteindelijk naar de kritiek van de coureurs luisteren, maar het duurde even voordat er aanpassingen werden doorgevoerd. Pas in 2024 kwam het Britse merk met een verbeterde Vantage. Deze had 150pk meer dankzij grotere turbo's, betere koeling en nieuwe nokkenassen. Voor de Dutch Grand Prix van afgelopen seizoen werd de nieuwe Vantage S geïntroduceerd. Naast een nieuwe achtervleugel voor meer downforce werd de motor verder opgeschroefd tot 670pk.

© IMAGO | De DBX707 als medical car

Onduidelijkheid over vertrek

Het is niet duidelijk waarom Aston Martin heeft besloten om niet langer de safety car en de medical car in te zetten. De verwachting is echter dat het einde van het contract tussen Aston Martin en de koningsklasse simpelweg commerciële redenen heeft.

Mercedes-AMG gebruikt al sinds 2022 dezelfde AMG GT Black Series van de C190-generatie, ondanks dat de C192-generatie AMG GT al sinds 2024 in productie is. Deze wordt bestuurd door Bernd Mayländer. De huidige medical car van Mercedes-AMG is de GT 63 S 4MATIC+ met Bruno Correia achter het stuur en naast hem Dr. Ian Roberts.