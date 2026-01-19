Het minimumgewicht bereiken met de nieuwe auto's voor het F1-seizoen van 2026 is een enorme uitdaging voor de elf teams. Naast Audi zou er nu één ander team zijn die het is gelukt. Alpine, wat vorig jaar laatste werd in het constructeurskampioenschap, heeft naar verluidt een relatief lichte auto ontwikkeld.

De bolides van dit jaar worden kleiner. De wielbasis gaat van 3,60 naar 3,40 meter, de breedte gaat van 2,00 naar 1,90 meter en van de vloerbreedte gaat nog eens 15 centimeter af. Je zou zeggen dat het dan ook makkelijk moet zijn om het minimumgewicht te bereiken, wat van 800 naar 770 kilogram gaat. Maar de power unit wordt een stuk zwaarder, omdat elektrisch vermogen een veel grotere rol gaat spelen. De batterijen in de Formule 1, die de elektrische energie opslaan, zijn nou niet bepaald licht.

Artikel gaat verder onder video

Vooruitgang bij Alpine

Voor het afgelopen weekend deden er alleen verhalen de ronde dat Audi het minimumgewicht had weten aan te tikken. De door Sauber gerunde formatie was tevens de enige die dit lukte voor de nieuwe technische reglementen van 2022, waardoor de FIA besloot het minimumgewicht hoger te leggen. Echter, met de nieuwe technische reglementen van 2026 zou er een tweede team zijn die op het minimumgewicht zit en volgens AutoRacer.it is dat Alpine.

Dat is nogal een verschil met hoe de ontwikkeling van de 2024-auto verliep bij de Franse renstal. Toen was de wagen namelijk tien tot zelfs vijftien kilogram te zwaar. Elke kilogram kan zo'n 0.030 à 0.035 seconden per ronde verschil maken.

Pierre Gasly en Franco Colapinto zijn bij Alpine gebleven. Het is geen Renault-fabrieksteam meer, want de Renault-krachtbron maakt plaats voor een Mercedes-power unit.