Max Verstappen sluit niet uit dat dochter Lily in de toekomst ook iets met racen gaat doen. De viervoudig wereldkampioen stelde tijdens een stream van Team Redline dat zijn dochter al met veel interesse kijkt naar de simulator die Verstappen in Monaco heeft staan.

Verstappen zelf is een groot fan van virtueel racen. Zo kunnen coureurs die wellicht niet over een groot budget beschikken toch furore maken in de virtuele wereld. Chris Lulham is een van de coureurs die uiteindelijk de stap van virtueel racen naar het echte racen heeft gemaakt en in 2025 samen met de Nederlander wist te winnen op de Nordschleife.

Hoewel Verstappen altijd heeft gezegd dat hij zijn kinderen nooit zou dwingen om te gaan racen, ziet hij de interesse bij baby Lily nu al groeien. “Ze is erg geïnteresseerd in de schermen, het stuurtje, de muis, eigenlijk alles. Het lijkt al heel vroeg te beginnen”, lacht Verstappen, die de vraag kreeg of Lily op termijn misschien ook gaat racen.

