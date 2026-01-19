Haas maakt nieuwe kleurstelling wereldkundig voor F1-seizoen 2026
De derde van elf Formule 1-teams heeft het doek getrokken van de auto van 2026, althans de livery ervan. Na Red Bull Racing en Racing Bulls is het vandaag de beurt aan Haas. Dit zijn de kleuren waarmee Ollie Bearman en Esteban Ocon uit zullen komen.
Qua punten maakte Haas vorig jaar haar één na beste seizoen mee. Ollie Bearman mocht na één invalbeurt na Ferrari en twee bij Haas zijn eerste voltijdsseizoen doen. De jonge Brit scoorde 41 punten met Zandvoort, Mexico-Stad en São Paulo als hoogtepunten. Daar finishte hij als zesde, vierde en zesde, respectievelijk. Bearman scoorde drie punten meer dan zijn ervaren ploegmaat Ocon. Diens beste resultaat was een vijfde stek in China, dankzij de diskwalificaties van de Ferrari's.
Nieuwe VF-26
Bearman en Ocon blijven dus bij Haas, wat we in 2026 officieel kennen als het TGR Haas F1 Team. TGR staat voor Toyota Gazoo Racing, de autosportafdeling van de Japanse autogigant, en volgt MoneyGram op als titelsponsor. Toyota produceert geen eigen F1-power units en dus vinden we opnieuw de Ferrari-krachtbron achterin de Haas.
