We zijn nog maar één dag verwijderd van de eerste lanceringen voor 2026. Het nieuwe Formule 1-seizoen komt nu écht dichtbij. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het zijn drukke dagen voor Max Verstappen aan het begin van het nieuwe jaar. Hij maakt zich op voor de Red Bull- en Ford-presentaties in Detroit, maar bracht eerst nog een paar dagen door in Portugal. Daar testte hij met een Mercedes-AMG GT3 Evo, zijn nieuwe bolide voor de GT World Challenge. Wie vandaag al bij Ford was, was niemand minder dan Donald Trump, maar het bezoek van de Amerikaanse president aan de autogigant liep uit in controverse. Er is mooi nieuws te melden op Nederlands gebied met de vrouwelijke coureur Nina Gademan die opnieuw steun gaat krijgen van Alpine F1. Verder zou Adrian Newey hebben ingegrepen bij Aston Martin, zijn er clausules bij Verstappen en Red Bull veranderd door Helmut Marko en weten we meer over het gedoe rondom de compressieverhouding.

'Aston Martin stuit op obstakels met windtunnel, Newey grijpt in'

Onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll is er de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het team uit Silverstone. Daarmee wil Stroll senior uiteindelijk naar de titels grijpen. Eén van die investeringen was de nieuwe windtunnel, waarmee de tools waarover het team beschikt tot de modernste van de grid behoren. Met het nieuwe seizoen in aantocht blijkt die windtunnel echter niet helemaal optimaal te zijn afgesteld. Adrian Newey zou hebben besloten alles opnieuw te kalibreren. Dat heeft volgens La Gazzetta dello Sport geresulteerd in het later goedkeuren van diverse onderdelen van de nieuwe wagen. Lees hier het hele artikel over de windtunnel van Aston Martin.

'Verstappen heeft opties om Red Bull te verlaten dankzij Marko'

Red Bull Racing zal in 2026 debuteren als motorfabrikant. Wat betreft het chassis heeft het Oostenrijkse team in het verleden al vaker laten zien dat het de reglementen naar zijn hand kan zetten, maar als motorleverancier moet dat nog worden bewezen. MaxVerstappen heeft onlangs zijn loyaliteit aan Red Bull uitgesproken en lijkt het project voor de toekomst te omarmen. Toch zijn er clausules in zijn contract opgenomen die hem de mogelijkheid geven te vertrekken, mocht het anders lopen dan gehoopt. Bild stelt dat Verstappen door zijn contract in een zeer riante positie verkeert. Dat heeft hij te danken aan Helmut Marko. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen.

Verstappen trapt Mercedes GT3 in Portugal op de staart: zo zag de testdag eruit

Max Verstappen was de afgelopen dagen aanwezig in Portimão om daar de GT3-wagen van Verstappen.com Racing op de proef te stellen. Het team van de Nederlander is dit jaar overgestapt naar Mercedes, en de viervoudig wereldkampioen reed de nodige testkilometers. Voor Verstappen is het de tweede test met deze bolide. Hij kwam afgelopen december er ook al mee in actie op Estoril, een ander circuit in Portugal. Lees hier het hele artikel over de GT3-test van Max Verstappen.

President Trump deelt middelvinger uit tijdens bezoek aan Red Bull-partner Ford

Donderdag 15 januari staat het launchevenement van Ford in Detroit op het programma, waarbij ook de RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar getoond zal worden. Vooruitlopend op dat evenement ontving Ford-CEO Jim Farley in Michigan de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een bezoek dat nogal uit de hand liep. Trump deelde daar een middelvinger uit richting een van de medewerkers, die het niet eens was met het beleid van de president.Lees hier het hele artikel over president Donald Trump bij Ford.

'Red Bull gebruikt compressiefoefje niet, Audi grootste tegenstander van slimmigheidje'

Het befaamde foefje dat Mercedes heeft gevonden in de compressieverhouding van de 2026-power unit, zal niet worden gebruikt door Red Bull Racing, zo meldt Autoracer. De Zilverpijlen hebben hiermee zo’n tien tot vijftien pk extra gevonden en hoewel Red Bull de techniek eveneens kent, zal het Oostenrijkse team deze niet toepassen. Het Italiaanse medium meldt verder dat Ferrari, Audi en Honda tegen het gebruik van deze constructie zijn, waarbij vooral Audi het meest heeft geklaagd bij de FIA. Hoewel de FIA in december nog liet weten uitsluitend naar de controles te kijken en niet naar de situatie op de baan, heeft Corriere dello Sport onlangs onthuld dat er op 22 januari een spoedvergadering is ingelast. Lees hier het hele artikel over het gedoe rondom de compressieverhouding.

Gademan behoudt Alpine-steun en wisselt naar nieuw team voor F1 Academy in 2026

Nina Gademan zal in 2026 opnieuw aan de start verschijnen in de F1 Academy. Het Formule 1-team van Alpine heeft bevestigd dat de 22-jarige Nederlandse coureur haar samenwerking met de Franse renstal voortzet, maar ze maakt voor haar tweede seizoen de overstap naar MP Motorsport. De overstap naar MP Motorsport is een strategische zet voor Gademan. "Ze hebben vanaf het begin sterke prestaties geleverd in de F1 Academy, en het is altijd een voordeel om met een team uit je thuisland te racen", vertelde ze. "Met de ervaring en circuitkennis die ik vorig jaar heb opgedaan, voel ik me klaar om in 2026 te strijden voor meer overwinningen en de titel." Lees hier het hele artikel over het 2026-programma van Nina Gademan.

