﻿
Gademan behoudt Alpine-steun en wisselt naar nieuw team voor F1 Academy in 2026

Vincent Bruins
Nina Gademan zal in 2026 opnieuw aan de start verschijnen in de F1 Academy. Het Formule 1-team van Alpine heeft bevestigd dat de 22-jarige Nederlandse coureur haar samenwerking met de Franse renstal voortzet, maar ze maakt voor haar tweede seizoen de overstap naar MP Motorsport.

Gademan maakte een veelbelovend debuutseizoen mee in 2025, toen ze voor Prema Racing uitkwam. Ze sleepte haar eerste F1 Academy-zege binnen op het Circuit Zandvoort, en het was natuurlijk extra speciaal dat het op haar 22e verjaardag was. Ze verdiende nog drie andere podiums met twee derde plaatsen in Canada en een sterke tweede plaats in de seizoensfinale in Las Vegas. Ze werd met deze resultaten zesde in het algemeen klassement.

Ambitie met MP Motorsport

De overstap naar MP Motorsport is een strategische zet voor Gademan. "Ze hebben vanaf het begin sterke prestaties geleverd in de F1 Academy, en het is altijd een voordeel om met een team uit je thuisland te racen", vertelde ze. "Met de ervaring en circuitkennis die ik vorig jaar heb opgedaan, voel ik me klaar om in 2026 te strijden voor meer overwinningen en de titel. Het team en ik streven ernaar om deze winter te gebruiken om ons volledig voor te bereiden op de seizoensopener in Shanghai in maart, waar ik hoop dat jullie me vooraan zullen zien vechten."

Gademan is de tweede Nederlander die een zitje voor de F1 Academy heeft kunnen bemachtigen voor aankomend seizoen. Esmee Kosterman werd afgelopen november al aangekondigd in een samenwerking met LEGO, maar voor welk team zij zal rijden, is nog niet bekend.

