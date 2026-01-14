Aston Martin is tijdens de ontwikkeling van de 2026-wagen op een aantal obstakels gestuit. Zo bleek de spiksplinternieuwe windtunnel van het team onbetrouwbare data op te leveren, waardoor Adrian Newey besloot alles opnieuw te kalibreren. Dat heeft volgens La Gazzetta dello Sport geresulteerd in het later goedkeuren van diverse onderdelen van de nieuwe wagen.

Onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll is er de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het team uit Silverstone. Daarmee wil Stroll senior uiteindelijk naar de titels grijpen. Eén van die investeringen was de nieuwe windtunnel, waarmee de tools waarover het team beschikt tot de modernste van de grid behoren. Met het nieuwe seizoen in aantocht blijkt die windtunnel echter niet helemaal optimaal te zijn afgesteld.

Onbetrouwbare windtunnel

Het Italiaanse medium meldt dat er een ‘conceptuele wijziging’ heeft plaatsgevonden binnen Aston Martin. Dat komt doordat er enkele obstakels waren tijdens de ontwikkeling van het 2026-project. Newey stelde vast dat zowel de berekeningen uit de windtunnel als die uit computersimulaties niet volledig betrouwbaar waren. In de zomer werd daarom de windtunnel opnieuw gekalibreerd en werd de speciale simulatiesoftware herschreven.

Vertraging, maar niet alarmerend

Uit die nieuwe software bleek dat het oorspronkelijke concept voor de 2026-wagen enkele zwakke punten bevatte. Newey zou volgens het medium hebben ingegrepen en het concept hebben aangepast. Daardoor vond de goedkeuring van nieuwe onderdelen later plaats dan oorspronkelijk in de planning was voorzien. Het medium benadrukt echter dat dit niet moet worden gezien als een ‘ernstig alarmsignaal’, aangezien concepten vaker tussentijds worden aangepast.

