Verstappen trapt Mercedes GT3 in Portugal op de staart: zo zag de testdag eruit
Max Verstappen was de afgelopen dagen aanwezig in Portimão om daar de GT3-wagen van Verstappen.com Racing op de proef te stellen. Het team van de Nederlander is dit jaar overgestapt naar Mercedes, en de viervoudig wereldkampioen reed de nodige testkilometers.
Voor Red Bull Racing staat een belangrijk seizoen te wachten. In 2026 komt het team namelijk met eigen geproduceerde power units uit de winterstop. Daarnaast moet ook het chassis voldoen om mee te kunnen dingen naar de hoofdprijzen. De presentatie van het team staat gepland op 15 januari, maar Verstappen kan daarvoor nog even genieten van zijn winterstop.
Verstappen in Portimão
De Nederlander was dus in Portugal om op het circuit van de Algarve de Mercedes GT3 te testen. Van deze sessie zijn de volgende beelden gemaakt.
