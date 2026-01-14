Hoewel Max Verstappen en Red Bull Ford samen proberen het nieuwe tijdperk in de Formule 1 te domineren, onthult Bild dat, mocht dit project mislukken, de Nederlander dankzij Helmut Marko vrij gemakkelijk kan vertrekken bij Red Bull Racing. Dat zou zijn door uitonderhandelde ontsnappingsclausules, die het Duitse medium naar eigen zeggen heeft ingezien.

Red Bull Racing zal in 2026 debuteren als motorfabrikant. Wat betreft het chassis heeft het Oostenrijkse team in het verleden al vaker laten zien dat het de reglementen naar zijn hand kan zetten, maar als motorleverancier moet dat nog worden bewezen. Verstappen heeft onlangs zijn loyaliteit aan Red Bull uitgesproken en lijkt het project voor de toekomst te omarmen. Toch zijn er clausules in zijn contract opgenomen die hem de mogelijkheid geven te vertrekken, mocht het anders lopen dan gehoopt. Bild stelt dat Verstappen door zijn contract in een zeer riante positie verkeert. Dat heeft hij te danken aan Marko, die namens Red Bull onderhandelde met het management van de viervoudig wereldkampioen.

Ontsnappingsclausule

In 2026 moet blijken of Red Bull Racing ook met een eigen krachtbron competitief kan zijn. Mocht dat niet lukken, dan zou Verstappen aan het einde van het jaar kunnen vertrekken als hij in juli, tijdens de zomerstop, buiten de top twee van het kampioenschap staat. In 2027 heeft Verstappen zelfs volledig de kaarten in handen. Mocht hij tijdens de zomerstop niet aan de leiding van het kampioenschap staan, dan is hij vrij om te onderhandelen met rivalen. Het contract van de viervoudig wereldkampioen loopt tot en met 2028 en hoewel de Nederlander meerdere ontsnappingsclausules in zijn contract heeft staan, gelooft niemand binnen Red Bull dat Verstappen deze daadwerkelijk zal activeren.