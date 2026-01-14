Het befaamde foefje dat Mercedes heeft gevonden in de compressieverhouding van de 2026-power unit, zal niet worden gebruikt door Red Bull Racing, zo meldt Autoracer. De Zilverpijlen hebben hiermee zo’n tien tot vijftien pk extra gevonden en hoewel Red Bull de techniek eveneens kent, zal het Oostenrijkse team deze niet toepassen.

Het heeft alles te maken met het nieuwe reglement rondom de power units. Daarin staat onder meer beschreven dat de compressieverhouding vanaf dit seizoen op 16:1 moet liggen. Mercedes heeft echter een manier gevonden om tijdens de controles van de FIA netjes aan die 16:1-verhouding te voldoen, terwijl tijdens het rijden wordt teruggevallen op de verhouding van de afgelopen jaren, namelijk 18:1. Een voormalig medewerker van het Duitse team zou dit slimmigheidje hebben meegenomen naar Red Bull, maar dat team zou het foefje niet gaan gebruiken.

Spoedvergadering

Het Italiaanse medium meldt dat Ferrari, Audi en Honda tegen het gebruik van deze constructie zijn, waarbij vooral Audi het meest heeft geklaagd bij de FIA. Hoewel de FIA in december nog liet weten uitsluitend naar de controles te kijken en niet naar de situatie op de baan, heeft Corriere dello Sport onlangs onthuld dat er op 22 januari een spoedvergadering is ingelast om het foefje te bespreken en mogelijk te verbieden.

'Red Bull ziet af van gebruik foefje'

Red Bull zal volgens het medium dus geen gebruik maken van het trucje. De verwachting is dat de power unit daardoor in 2026 iets zal achterlopen op de snelste krachtbron. Ford-topman Mark Rushbrook benadrukte onlangs dat de power unit in eerste instantie wellicht wat tekortkomt, maar de Amerikaan heeft er vertrouwen in dat dit kan worden gecompenseerd door andere onderdelen van de auto.

