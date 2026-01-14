De Amerikaanse president Donald Trump was afgelopen dinsdag aanwezig in de fabriek van Red Bull Racings partner Ford en gaf daar een middelvinger richting een van de medewerkers, die het niet eens was met het beleid van de president.

Donderdag 15 januari staat het launchevenement van Ford in Detroit op het programma, waarbij ook de RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar getoond zal worden. Vooruitlopend op dat evenement ontving Ford-CEO Jim Farley in Michigan de Amerikaanse president tijdens een bezoek dat nogal uit de hand liep.

Artikel gaat verder onder video

Trump deelt middelvinger uit in Ford-fabriek

Trump bezocht de fabriek van Ford in Dearborn, Michigan, en kreeg daar een rondleiding langs de assemblagelijn. Op weg naar een specifieke afdeling werd de president geconfronteerd met een medewerker die naar hem schreeuwde. Over de exacte bewoordingen bestaat enige onduidelijkheid, hoewel TMZ claimt dat er ‘pedofielenbeschermer’ werd geroepen. Trump wees vervolgens naar de Ford-medewerker en gaf daar een middelvinger. Volgens het Witte Huis ging het om een ‘gestoorde man’ die in een ‘vlaag van pure woede stond te schreeuwen en te schelden’. Het gebaar van Trump was volgens de woordvoerder, die tegenover The Washington Post sprak, ‘gepast en ondubbelzinnig’. De desbetreffende medewerker is geschorst en laat bij het medium weten dat hij geen spijt heeft van de actie.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Gerelateerd