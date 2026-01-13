Honda Racing Corporation (HRC) president Koji Watanabe heeft bevestigd dat de contractonderhandelingen met Yuki Tsunoda voor 2026 nog steeds aan de gang zijn. Hoewel er nog geen definitieve deal is, blijft Honda de Japanse coureur wel zien als een 'Honda-coureur'.

Tsunoda is een product van het Honda Formula Dream Project (HFDP) en is sinds 2016 actief in de autosport. De Japanner heeft een indrukwekkende carrière achter de rug, met een snelle opmars door de verschillende klassen. Hij won het Japanse F4-kampioenschap in 2018 en behaalde een derde plaats in de Formule 2. In 2021 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij AlphaTauri (nu Racing Bulls). Na vier jaar bij het team uit Faenza, werd hij in april 2025 gepromoveerd naar het team van Red Bull Racing, waar hij Liam Lawson verving. Tsunoda heeft echter na een teleurstellend seizoen in 2025 zijn vaste racezitje verloren aan Isack Hadjar en is nu de vervanger.

Complexe situatie

Watanabe geeft aan dat het een complexe situatie is. Men wil graag Tsunoda onder contract houden als Honda-rijder, maar dat is lastiger nu Red Bull in zee is met Ford en Honda dus bij Aston Martin als motorleverancier fungeert: "Wat betreft het contract met Tsunoda voor dit jaar, zijn de onderhandelingen nog gaande, dus er is nog geen definitieve overeenkomst bereikt. Dit zal in toekomstige gesprekken aan bod komen. Vanuit Honda's perspectief is er geen probleem", zo citeert Motorsport.com. "Het cruciale punt is hoe Ford, of beter gezegd Red Bull, de situatie ziet. Afhankelijk van de voorwaarden die Red Bull voorstelt. De onderhandelingen zijn niet met Tsunoda zelf, maar met Red Bull", zo benadrukt Watanabe. Hoewel Honda Tsunoda nog steeds als een groot talent ziet, is er momenteel geen racezitje beschikbaar bij Aston Martin, die voor 2026 vast lijken te houden aan Fernando Alonso en Lance Stroll.

Geen juniorprogramma

Honda blijft echter wel coureurs opleiden via hun Honda Formula Dream Project (HFDP). Talenten die het F2-niveau bereiken en F1-potentieel tonen, zullen door Honda worden aanbevolen aan Aston Martin. Er zijn echter geen plannen voor een gezamenlijk juniorprogramma met Aston Martin, vergelijkbaar met de eerdere samenwerking met Red Bull. Watanabe voegt toe dat Honda verwacht programma's met Aston Martin te blijven coördineren, maar dat er op dit moment nog geen concrete afspraken zijn. "Daarom zullen we op dit moment doorgaan met het opleiden van coureurs tot en met F2 binnen de HFDP, Honda's eigen programma, en als er coureurs opstaan die in staat zijn om in F1 te rijden, zullen we hen aanbevelen aan Aston Martin."

