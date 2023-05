Verstappen reageert op boegeroep fans, Russell betwijfelt eerlijkheid Red Bull | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vijfde Grand Prix van het seizoen zit erop met de race in Miami en de Grand Prix werd zondag een prooi voor Max Verstappen, nadat hij op de zaterdag teleurstellend genoegen moest nemen met de negende stek. Hij versloeg teamgenoot Sergio Pérez na een fair duel op de baan. Zoals gebruikelijk viel er op maandag natuurlijk genoeg na te bespreken na de race op het Miami International Autodrome en dat werd dan ook veelvuldig gedaan. De belangrijkste dingen lees je in deze recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over boegeroep na zege in Miami: "Het hoort erbij als je wint"

Max Verstappen kreeg na zijn knappe inhaalraces en zege tijdens de Formule 1 Grand Prix van Miami te maken met boegeroep van de aanwezige fans op het moment dat hij geïnterviewd werd en op het podium stond om zijn prijs te ontvangen. Wat denkt de Nederlander daar zelf van, aangezien het niet de eerste keer is dat hij dit meemaakt. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull reageert met een knipoog op hoog showgehalte rondom GP Miami

De Grand Prix van Miami was niet de meest spectaculaire race van het seizoen, maar de Amerikaanse organisatie pakte opnieuw behoorlijk uit met alles er omheen. En dat ging volgens veel fans een beetje te ver. Zo was er slechts vijftien minuten voor de start van de race nog een uitgebreide ceremonie waarbij de coureurs één voor één aangekondigd werden onder begeleiding van een groot orkest. Meer lezen? Klik hier!

Internationale media onder de indruk van 'monsterlijke' zege Verstappen in Miami

De Internationale media hebben het na de Grand Prix van Miami vooral over Max Verstappen, die een 'monsterlijke' indruk maakte en 'tegen alle logica in' 46 rondjes reed op de harde band. Een overzicht van de internationale kranten en sites na de zege van de Nederlander. Meer lezen? Klik hier!

Pérez kijkt kritisch naar strategie Red Bull: "Harde band bleek juiste strategie te zijn"

Sergio Pérez moest, ondanks pole position en een voorsprong van acht plekken op Max Verstappen, een dure nederlaag slikken tijdens de Grand Prix van Miami. De Mexicaan werd tweede achter een indrukwekkende Verstappen, en snapt nog niet helemaal hoe dat kon gebeuren. Wel kijkt hij kritisch naar de strategie. Meer lezen? Klik hier!

Russell betwijfelt of Red Bull "wel op vol vermogen" reed tijdens machtsvertoon in Miami

Ook het raceweekend in Miami werd gedomineerd door het team van Red Bull Racing, maar George Russell vraagt zich af of de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez niet nog veel meer in het vat heeft zitten. De formatie uit Milton Keynes sleepte afgelopen zondag op het Miami International Autodrome het vierde ééntweetje van het seizoen uit het vuur, waarmee de voorsprong in het constructeurskampioenschap opnieuw verder is uitgebreid. Meer lezen? Klik hier!

Davidson bespeurt vreemd verschil in Red Bull-boardradio's: "Veel te stil op Pérez zijn radio"

Sergio Pérez kwam zondag als tweede over de streep in Miami en moest dus zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die als negende begon aan de race op zondag. Anthony Davidson van Sky Sports heeft echter zijn bedenkingen bij de manier waarop het Red Bull-duo aanwijzingen ontving tijdens de rit in Miami. Meer lezen? Klik hier!