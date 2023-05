Lars Leeftink

Maandag 8 mei 2023 10:21 - Laatste update: 10:40

Sergio Pérez moest, ondanks pole position en een voorsprong van acht plekken op Max Verstappen, een dure nederlaag slikken tijdens de Grand Prix van Miami. De Mexicaan werd tweede achter een indrukwekkende Verstappen, en snapt nog niet helemaal hoe dat kon gebeuren. Wel kijkt hij kritisch naar de strategie.

Tegenover Sky Sports laat Pérez weten nog niet helemaal te begrijpen waarom Verstappen zoveel sneller was op zondagavond. "Ik denk dat de prestatie die Max vandaag liet zien voor mij buiten bereik was. Ik moet begrijpen waarom dat is, maar ik denk dat het gedeeltelijk te maken heeft met de banden. Over het geheel bekeken was hij vandaag sterker, en ik ben elders sterker geweest. Petje af voor hem. Ik zal moeten begrijpen wat er gebeurd is aan onze kant van de garage."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA baart wederom opzien met gevaarlijke situatie in pitstraat tijdens stop Norris

Andere band?

Wanneer Pérez vervolgens de vraag krijgt of hij op een andere band dan de medium band had willen starten, de harde band, is de Mexicaan duidelijk. Hij is kritisch op de keuze van Red Bull om hem op de medium band te starten, maar weet ook dat de harde band bij de start net zo goed een gok was geweest. "Dat zou meer een gok zijn geweest, maar het bleek uiteindelijk wel de juiste strategie te zijn [bij Verstappen]. Als je op pole position start, is het niet normaal om op de harde banden van start te gaan."

Medium band

Pérez was echter alles behalve blij met de medium band, die niet fantastisch bleek te zijn. "Ik denk dat de medium vroeg in de race een zwakke band was. Ik zocht de pitstraat eerder op dan ik had moeten doen omdat ik onder druk werd gezet door Max. Max was heel erg sterk in die eerste stint, ik denk dat dat onze race waarschijnlijk lastiger gemaakt heeft", kijkt de Mexicaan kritisch naar de strategie. "Het maakte alles een beetje ingewikkelder. Max was vandaag sneller dan ons, en we moeten begrijpen waarom. Hopelijk weten we in Imola weer ons normale niveau te behalen."