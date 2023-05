Lars Leeftink

Maandag 8 mei 2023 09:27 - Laatste update: 09:29

Na de levensgevaarlijke situatie in Bakoe tijdens de slotfase van de race, waar Esteban Ocon bij betrokken was, kreeg afgelopen zondag Lando Norris de schrik van zijn leven in Miami. Terwijl hij tijdens de race de pits in besloot te duiken, reed hij bijna iemand aan.

Voorafgaand aan het raceweekend in Miami, en ook nog voor de race op zondag, had de FIA de protocollen rondom de slotronde van de race al aangepast om te voorkomen wat er in Bakoe gebeurde. Toen ging Ocon tijdens de slotronde reglementair de pits in om zijn enige stop van de race te maken, om vervolgens fotografen en medewerkers van de organisatie tegen te komen bij de ingang van de pitstraat. Het liep net goed af, maar Ocon riep op tot veranderingen. Deze veranderingen zijn door de FIA doorgevoerd, maar nu ging het in Miami dus bijna fout tijdens de openingsfase van de race.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internationale media onder de indruk van 'monsterlijke' zege Verstappen in Miami

Norris in Miami

Norris, die dankzij een touche met Nyck de Vries tijdens de openingsfase van de race al snel achterin reed na een pitstop, moest deze stop na vier rondjes al maken. Hij reed vervolgens 53 rondjes op de harde band en eindigde op P17, voor De Vries, Oscar Piastri en Logan Sargeant. Tijdens zijn pitstop kreeg de jonge Brit echter de schrik van zijn leven, want aan het begin van de pits besloot iemand vlak voor de komst van Norris over te steken naar de andere kant van de pitstraat. Dit is te zien op beelden die online zijn opgedoken van de onboard van Norris. Het liep, net zoals in Bakoe, goed af. Veel scheelde het echter niet.

GP Miami

De Grand Prix van Miami werd uiteindelijk winnend afgesloten door Max Verstappen. De Nederlander zorgde, samen met Lewis Hamilton, eigenlijk in zijn eentje voor het spektakel tijdens een race die verder niet heel erg boeiend was. De Nederlander ging van P9 naar P1, terwijl Hamilton van P13 naar P6 reed en in de slotfase nog Charles Leclerc inhaalde. Voor Norris en McLaren was het dus geen fantastische zondag. Ook de fans vragen om aandacht voor het incident waar Norris bij betrokken was in Miami.

bruv this sport is absolutely finished if they don’t fix up soon https://t.co/Pptg7DCxst — elle❤️‍🩹 (@ricciardaya) May 8, 2023

I feel like not enough attention is being paid to this

This is so dangerous like wtf https://t.co/nC1MjmaGiF — NOA🦁🇳🇴🇮🇹🇦🇲 (@Noa122_) May 7, 2023