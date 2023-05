Lars Leeftink

Maandag 8 mei 2023

De Internationale media hebben het na de Grand Prix van Miami vooral over Max Verstappen, die een 'monsterlijke' indruk maakte en 'tegen alle logica in' 46 rondjes reed op de harde band. Een overzicht van de internationale kranten en sites na de zege van de Nederlander.

Na een alles behalve goed verlopen Q3 tijdens de kwalificatie in Miami moest Verstappen vanaf P9 flink wat plekken goed gaan maken. Dit deed hij ook tijdens een indrukwekkende stint op de harde band, die meer dan 45 rondjes duurde. Na zijn pitstop kwam hij iets meer dan een seconde achterstand op Sergio Pérez terecht op P2, maar lang duurde dit niet. Op de medium band ging hij al snel langs de Mexicaan en reed hij weg voor de zege, 25 punten en een extra punt voor de snelste ronde. Wat had de internationale media te vertellen?

La Gazzetta dello Sport

We beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat onder de indruk was van hoe Verstappen reed in Miami. "Gewoon monsterlijk. De 38ste F1-overwinning van Max Verstappen is misschien wel een van de beste, zo niet de beste uit zijn carrière. Zo'n overwinning die voor altijd in de herinnering van de fans aan een kampioen terecht gaat komen. Niet zozeer en alleen omdat de tweevoudig wereldkampioen herstelde en won vanaf de negende plek. Toch zette hij wel een show neer met het management van de harde banden waarmee hij begon. Na de comeback wist hij zijn teamgenoot Sergio Pérez bij te houden, die Verstappen dankzij zijn pitstop in ronde 21 op de medium banden voorbij moest laten. Max ging door op de harde banden tot ronde 46 en hield de Mexicaan op 17 seconden in dit deel van de race. Tegen alle logica in, tegen de wetten van de fysica. Hoe hij het deed, is niet bekend. Maar hij deed het."

Bild

Ook Bild kon niet geloven wat Verstappen in Miami liet zien. "Na de race [in Miami] praat bijna niemand over de uitstekende podiumplek van de Aston Martin-coureur Fernando Alonso in het huidige seizoen. Slechts één onderwerp domineert: de spectaculaire inhaalrace van Verstappen. Hoewel de regerend wereldkampioen pas vanaf de negende plaats aan de race begon, bleek hij niet te stoppen. De Nederlander verloor een plek bij de start, maar dan ontsteekt "Mad-Max" de turbo. Na slechts 15 ronden heeft de Nederlander het podium gehaald. Tien ronden voor het einde veranderde het langeafstandsduel met Pérez in een directe strijd op de baan. Nadat Verstappen in de pits was voor een bandenwissel, kwam hij ongeveer een seconde achter Pérez de baan op. Een ronde later gaf de Mexicaan toe."

Marca

Bij het Spaanse Marca lag de focus vooral op Alonso en Pérez. De krant probeert de Mexicaan moed in te praten na zijn P2 in Miami. "Na een majestueuze comeback van negen plaatsen pakte Max Verstappen tijdens de GP van Miami zijn derde overwinning van het seizoen en de 38ste van zijn F1-carrière. Tijdens een geweldige prestatie reed hij al zijn rivalen voorbij, waaronder ook Checo Pérez, die geen kans had om te reageren. De voorsprong is nu 14 punten voor de Nederlander aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar er zullen meer kansen zijn voor de Mexicaan", sluit de site af.

Sky Sports F1

Tot slot het Britse Sky Sports, waar wordt gesproken over een 'verbluffende race' van Verstappen en een gemiste kans van Pérez. "Max Verstappen herstelde zich op verbluffende wijze vanaf de negende plaats op de grid en versloeg teamgenoot Sergio Perez in een duel om de overwinning. De dominantie van Red Bull zette zich voort tijdens de Grand Prix van Miami. Door een fout van Verstappen in de kwalificatie kreeg pole-sitter Pérez de kans om een overwinning te claimen die hem de leiding in het wereldkampioenschap zou hebben gegeven, maar de Nederlander reed een sprankelende rit en won met vijf seconden. Verstappen breidde zijn voorsprong uit tot 14 punten. De Nederlander had slechts 15 ronden nodig om zich naar de tweede plaats op te werken en kon Pérez voorbijstreven toen de twee op tegengestelde strategieën reden."