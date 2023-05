Vincent Bruins

Woensdag 17 mei 2023

De Formule 1 wordt alsmaar populairder in de Verenigde Staten van Amerika. Het aantal fans en het aantal tv-kijkers blijven stijgen evenals het aantal Grands Prix daar. Naast dat er op Circuit of the Americas wordt gereden, zijn er nu ook races in Miami en Las Vegas. Formule 1-CEO Stefano Domenicali legt uit waarom de koningsklasse nooit eerder zoveel succes had aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Er zijn ondertussen 74 Grands Prix verreden in de Verenigde Staten. De Formule 1 is in het verleden neergestreken in Dallas, Detroit, Indianapolis, de Caesars Palace-parkeerplaats in Las Vegas, Long Beach, Phoenix, Riverside, Sebring en Watkins Glen. Ook de Indianapolis 500 maakte vroeger deel uit van de koningsklasse. Nu doet de Formule 1 Austin, de nieuwe Grand Prix op de Strip in Las Vegas, en Miami aan.

Altijd in de VS zonder succes

"Er is een reden waarom we altijd hier [in de Verenigde Staten] zijn geweest, maar geen grote successen hebben geboekt," begon Domenicali tegenover Speedcafe. "We waren te arrogant en deden alsof de Amerikaanse fans zouden begrijpen wie we waren zonder echt de tijd te nemen om het in de juiste woorden en met de juiste verhalen uit te leggen. We gingen er een weekend naartoe, drie dagen, en deden alsof iedereen echt in ons geïnteresseerd is. Dat was een grote fout. Dus hebben we de manier van aanpak volledig veranderd. Als Amerikaans bedrijf hebben we natuurlijk het voorrecht om het nu beter te begrijpen," vertelde hij, wijzend naar Liberty Media.

Amerikaanse fans beleven het op andere manier

"[We moeten] begrijpen wat de mix is, de balans van deze mix," vervolgde de 58-jarige Italiaan over de balans tussen het behouden van het DNA en traditie van de Formule 1, en de moderne, commerciële eisen. "De jongere generatie wil een hoofdrol spelen. Daarom is bijvoorbeeld de simulator [F1 23], het feit dat iedereen via onze video games met elkaar kan spelen, een ongelooflijke aantrekkingskracht voor hen om te voelen dat ze onderdeel zijn van deze wereld. Daarom zijn sociale media cruciaal voor hen, omdat ze betrokken willen zijn bij wat wij doen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de plicht om onze enthousiaste fans te respecteren. [We zijn aan de slag gegaan met] hoe we beter kunnen racen, leggen de technologieën uit die we gebruiken, en werken met hen samen via de zeer, zeer deskundige media om ze te geven wat ze willen. We moeten gefocust blijven op het begrijpen dat de Amerikaanse fans een andere manier hebben om de evenementen te beleven en over de Formule 1 te praten."