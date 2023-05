Jeen Grievink

Dinsdag 9 mei 2023 08:29 - Laatste update: 08:49

De Grand Prix van Miami bijwonen was al alles behalve goedkoop, maar voor wie op het circuit ook nog wat versnaperingen wilde hebben, moest al helemaal diep in de buidel tasten. Op het Miami International Autodrome betaalde je de hoofdprijs voor luxe klinkende gerechten, maar in werkelijkheid viel het eten ook nog eens flink tegen.

Dat de races in de Verenigde Staten niet de goedkoopste zijn om bij te wonen, is algemeen bekend. Maar in Miami wist men de beurs van de bezoekers tot de laatste cent uit te wringen. Wie tijdens de warme racesessies een verfrissend drankje wilde halen, voelde bij iedere slok de pijn in de portemonnee. Hetzelfde gold voor een lekkere versnapering, waarbij de luxe benamingen deden vermoeden dat je een uiterst chique gerecht voorgeschoteld kreeg. Niets bleek minder waar. Een zogenoemde Wagyu Steak Sandwich was met een prijs van $42 nog enigszins 'betaalbaar' geprijsd, maar bleek in werkelijkheid niets meer dan een stokbroodje met een paar plakjes ham en wat saus.

Artikel gaat verder onder video

Wagyu Steak Sandwich niet meer dan broodje ham

Peter McCormack, podcasthost en voorzitter van de Real Bedford FC-voetbalclub, was aanwezig op het circuit in Miami en kocht zichzelf deze Wagyu Steak Sandwich. Toen hij dit broodje in handen kreeg, was hij op z'n zachtst gezegd verbaasd of wat hij had ontvangen. Hij maakte een foto en deelde deze op Twitter, waar hij ruim een half miljoen volgers heeft. "Kom op....echt? Dat is ham en jam. Wagyu is daar helemaal niet aanwezig", zo klinkt één van de reacties. Iemand anders deelde vervolgens een menukaart van een ander deel van het circuit, waar de prijzen nog veel gekker waren.

Portie garnalen? Dat is dan 500 dollar

Zo betaalde je op het Miami International Autodrome maar liefst $250 voor een watermeloen- en tomatensalade. En wat te denken van de prijs van $245 voor een ijsje. De prijzen liepen op tot een duizelingwekkende $500 voor bijvoorbeeld een portie garnalen. Jon Schaff, die de prijzen op de menukaart deelde op Twitter, wist niet wat hij moest denken toen hij de bizarre vraagprijzen zag. "Ik dacht eerst dat het om een andere valuta ging", zo schreef hij. Niets was minder waar, want het ging gewoon om keiharde dollars. De verwachting is dat deze prijzen slechts een voorproefje zijn op het raceweekend dat ons nog te wachten staat in Las Vegas.