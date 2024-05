Max Verstappen was in 2023, tijdens het eerste F1-weekend in Las Vegas in lange tijd, nogal kritisch op de show rondom het weekend. Emily Prazer, chief commercial officer van de F1 Grand Prix van Las Vegas, is kritisch op het commentaar van Verstappen. Toch wordt er ook erkent dat de organisatie kan verbeteren en zullen er in 2024 dingen anders aangepakt gaan worden.

In gesprek met RacingNews365 zegt Prazer dat de coureur die kritisch was, Verstappen, tevens de coureur was die na de race zich ook lovend uitliet. "Er was één coureur [Verstappen] die dat weekend erg luidruchtig was, maar ik denk dat we aan het eind allemaal zagen dat hij 'Viva Las Vegas' zong op de radio. Ze [de coureurs] hadden ook verschillende spanningen in de nieuwe race. Ze hadden nog nooit op het circuit gereden, ze begrepen niet waar ze aan begonnen."

Verstappen en F1-coureurs deden aan alles mee in Las Vegas

Prazer is ook lovend over Verstappen en zijn collega's, die zonder klagen en problemen aan alle dingen rondom het weekend meededen. "Dat gezegd hebbende, aan de andere kant waren ze ongelooflijk behulpzaam in de aanloop, ze deden promoties met ons om de race op gang te helpen. Ze namen zonder klagen deel aan onze openingsceremonie. Ik denk dat er een beetje zenuwen waren en dat ze aan het begin van het weekend veel te doen hadden. Maar geen van hen deed niet mee aan de activiteiten die we van hen vroegen."

Organisatie F1 GP Las Vegas kondigt veranderingen aan voor 2024

Prazer geeft aan dat er nog steeds een show van gemaakt zal worden, maar dat het in 2024 niet meer zo over-the-top zal zijn als vorig jaar het geval was. Dit ook mede om de coureurs wat meer uit de wind te houden en het weekend minder vol te maken. “We gaan het dit jaar zeker wat rustiger aan doen. Vorig jaar deden we zeker veel te veel met ze, maar ze dansten rond in Miami [de recente Grand Prix] terwijl ze merchandise van de Las Vegas Grand Prix droegen, dus ik denk dat ze het leuk vinden.”

