Tick Segerblom, commissaris van Clark County in Nevada legt uit dat Formula One Management het papierwerk rondom de Grand Prix van Las Vegas niet goed heeft geregeld. Zo loopt de huidige deal tot en met 2026, maar volgens Segerblom in de Las Vegas Review Journal heeft de provincie nooit zo'n deal getekend.

Sinds 2023 is de koningsklasse terug in Las Vegas. De eerste editie van de race in de Amerikaanse gokstad was op sportief gebied een succes, hoewel de organisatie nog wel hier en daar een steekje liet vallen. Zo moesten de fans urenlang wachten op vrijdag, omdat er een putdeksel was losgeschoten. De Formule 1 heeft zo'n 500 miljoen dollar uitgegeven voor het pitcomplex in de stad en heeft met de stad Las Vegas een tienjarige deal ondertekend, toch moet ook een overeenkomst met de provincie worden gesloten en precies dat blijkt niet te zijn geregeld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda Racing Corporation stelt Sato als uitvoerend adviseur aan: "Erg trots"

'Niets vastgelegd'

Segerblom wil het Formule 1-feestje voor de komende jaren zeker niet verpesten, wel wil hij dat het papierwerk in orde wordt gemaakt door de FOM en de daarbij behorende kosten. "Het blijkt dat we nooit een contract hebben getekend - dat was allemaal met de LVCVA (lokale overheid). Dus iedereen blijft zeggen dat we drie jaar hebben. Voor zover ik weet hebben we ons nooit vastgelegd op drie jaar", zo stelt Segerblom vast.

Lokale overheid en provincie

Op dit moment betaalt de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) 6,5 miljoen dollar per jaar om tot en met 2025 de Grand Prix van Las Vegas samen met Liberty Media te mogen organiseren. De twee partijen hebben daarnaast de intentie uitgesproken om dit ook na de huidige driejarige overeenkomst te blijven doen. Vorig jaar keurde Clark County de erkenning van de Grand Prix als jaarlijks evenement goed voor minstens 10 jaar, maar het garandeerde niet contractueel dat de race elk jaar zou plaatsvinden.

De Formule 1 heeft daarnaast ook kosten gemaakt voor herstelwerkzaamheden van de infrastructuur. De totale kosten zouden liggen op 80 miljoen dollar en de Formule 1 heeft de provincie gevraagd om de helft daarvan op zich te nemen. "We hebben niets afgesproken", aldus Segerblom.