Voormalig Formule 1-coureur, maar ook tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato is door Honda Racing Corporation aangesteld als uitvoerend adviseur van de Japanners.

Binnen de koningsklasse is Honda nog altijd verantwoordelijk voor de power unit die Red Bull Racing in de auto heeft zitten, maar ook zusterteam Visa Cash App RB maakt gebruik van de motoren. Vanaf 2026 zal dat echter veranderen. Red Bull gaat dan aan de slag met Ford om zich te focussen op de Red Bull Powertrains-motoren. Honda gaat dan het team van Aston Martin voorzien van krachtbronnen.

Sato krijgt prominentere rol

Sato heeft een lange staat van dienst bij Honda. Zo was hij eerder al verantwoordelijk bij het opleidingsprogramma's van het Japanse merk: Honda Racing School. Uit die opleiding kwam bijvoorbeeld Yuki Tsunoda, die vandaag de dag naast Daniel Ricciardo racet bij Visa Cash App RB. Sato zal in zijn nieuwe rol vooral advies en ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van coureurs van Honda die in Japan, maar ook daarbuiten zitten. Daarnaast zal Sato het uithangbord van het merk worden, want er ligt ook een marketingrol voor Japanner weggelegd, die uiteindelijk aan negentig Grands Prix meedeed.

'Trots op aanstelling'

"Ik ben erg trots op mijn aanstelling als HRC Executive Advisor. Dit staat voor mijn band met Honda, dat mijn uitdagingen om dromen te realiseren al zoveel jaren ondersteunt en hand in hand zover is gekomen. Naast het doorgeven van de vaardigheden en ervaring die ik heb vergaard aan toekomstige generaties, zal ik nog steeds een uitdager zijn en samen met Honda/HRC nieuwe uitdagingen blijven aangaan zonder de geest van 'No Attack, No Chance' te verliezen", aldus Sato bij F1i.