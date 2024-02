Regerend wereldkampioen Max Verstappen zal woensdag het spits afbijten in de RB20 voor Red Bull Racing tijdens de start van de testdagen in Bahrein. Telegraaf-journalist Erik van Haren weet dat zojuist te melden op X.

Aankomende woensdag wordt het Formule 1-seizoen dan officieel afgetrapt met de testdagen in Bahrein. Er zijn slechts drie testdagen waarin de teams de tijd krijgen om hun wagens te doorgronden. Hoewel Red Bull Racing met de RB19 al een enorme overmacht had op de concurrenten, heeft het team tijdens de launch een revolutie van de bolide getoond. Ook Verstappen sprak over een 'agressieve' RB20, waarvan we woensdag dus de eerste meters zullen gaan zien.

Line-up Red Bull Racing

Verstappen opent het seizoen woensdag voor Red Bull Racing. De testdagen beginnen om 08:00 uur en duren tot 17:00 uur (Nederlandse tijd). De Limburger zal de eerste dag voor zijn rekening nemen. Donderdagochtend is het dan tijd voor Sergio PĆ©rez. De Mexicaan zal echter de middagsessie aan zijn collega moeten overlaten, om vervolgens de gehele vrijdag voor zijn rekening te nemen.