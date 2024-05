George Russell heeft verrast gereageerd op de uitspraken van Lewis Hamilton rondom de upgrades die hij wel en Hamilton niet gebruikte tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Monaco. Volgens de Brit kreeg Hamilton de kans om de upgrades zelf te gebruiken, maar wilde hij 'het risico niet nemen'.

Tijdens het weekend in Monaco liet Hamilton, die zevende werd terwijl teamgenoot Russell op P5 zou eindigen voor Max Verstappen, tweemaal weten dat Russell een voordeel had in de kwalificatie omdat hij de geüpgradede voorvleugel van Mercedes voor het weekend in Monaco wel had en Hamilton zelf niet. Daardoor 'verwachtte' de Brit al dat hij achter Russell zou zitten. De zevenvoudig wereldkampioen was daar kritisch op, zo kritisch zelfs dat teambaas Toto Wolff zich genoodzaakt voelde om duidelijk te maken dat de relatie met allebei de coureurs prima is en er niemand voorgetrokken wordt.

Russell gaat in op uitspraken Hamilton

In gesprek met Channel 4, geciteerd door Planet F1, laat Russell weten dat het verhaal van Hamilton niet klopt. "Er was één nieuwe voorvleugel voor dit weekend, en we waren het op dinsdag erover eens dat we kop of munt zouden doen om te kijken wie de voorvleugel zou krijgen. Lewis zei daarna dat hij de vleugel in de simulator had uitgeprobeerd, en dat hij wilde dat ik de vleugel zou gebruiken."

Russell over waarom Hamilton voorvleugel niet wilde gebruiken

Vervolgens legt Russell uit waarom Hamilton de geüpgradede voorvleugel van Mercedes in Monaco niet wilde gebruiken. "Hij wilde dat ik de nieuwe zou gebruiken, omdat er ook risico bij komt kijken. Als we een foutje maakten in de kwalificatie en de vleugel beschadigden, dan is dat een voorvleugel die we niet meer kunnen gebruiken, en dan moet je vanuit de pitstraat starten. Ik wilde dat risico wel nemen en ik dacht dat het nog een laat verjaardagscadeau was van hem, toen hij zei dat ik de vleugel kon gebruiken."

