Vorig jaar stond de F1 Grand Prix van Las Vegas voor het eerst sinds 1982 weer op de kalender. Daar waar de race al door heel veel mensen live werd bekeken, is het zo blijkt nu ook op economisch gebied een succes geweest.

Volgens Motorsport.com weet het graafschap Clark County te melden dat de economische impact dankzij de race in Las Vegas ongeveer anderhalf miljard dollar was. "In het rapport meldt Clark County dat de komst van de Formule 1 en de Grand Prix van Las Vegas een totale economische impact van bijna anderhalf miljard dollar - bijna 1,4 miljard euro - heeft gehad. Meer dan de helft daarvan, zo'n 884 miljoen dollar, wordt toegeschreven aan bezoekers van het raceweekend. Zonder de tickets meegerekend gaven ze gemiddeld ongeveer 4100 dollar per persoon uit, 3,6 keer zoveel als een gemiddelde bezoeker van Las Vegas."

Niet alleen financiële impact

Dat de race veel geld heeft opgeleverd is een feit, maar niet alleen hier heeft de race veel invloed op gehad. Er ontstonden door de race ook veel banen, meer dan 7.000 zelfs. "De economische impact rond infrastructuur en het organiseren van de Grand Prix liep op tot 587 miljoen dollar, waarbij de organisatie van de race 88 miljoen dollar investeerde in de publieke infrastructuur. De GP van Las Vegas leverde in totaal ruim 7.000 banen op met in totaal 52 miljoen dollar aan uitbetaalde lonen. Tot slot bracht het evenement ook 77 miljoen dollar aan belastingen op."

Race in Las Vegas

Het raceweekend, die door een losse putdeksel op vrijdag werd ontsierd en waarin veel coureurs - Max Verstappen voorop - klaagden over de show rondom het weekend, werd uiteindelijk winnend afgesloten door Verstappen. Het was onderdeel van zijn negen zeges op rij, een reeks die afgelopen weekend in Melbourne ten einde kwam. Verstappen won de race uiteindelijk met twee seconden voorsprong op Charles Leclerc en Sergio Pérez. Verstappen was tijdens de kwalificatie derde gewonnen en moest pole laten aan Leclerc, die dit tijdens de race zoals vaak de afgelopen jaren niet kon verzilveren door het ontbreken van race pace en flinke bandendegradatie.

