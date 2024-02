De Formule 1 heeft een recordomzet gedraaid tijdens het afgelopen seizoen. Vooral in het laatste kwartaal boekte de koningsklasse van de autosport veel winst, mede dankzij het succes van de Grand Prix in Las Vegas. De cijfers werden vandaag bekendgemaakt.

De omzet van de Formule 1 bedroeg vorig jaar maar liefst 2,5 miljard Britse pond wat bijna 3 miljard euro is. In 2022 was het nog 2,4 miljard euro. Dat is dus een stijging van zo'n 25%. In het laatste kwartaal van 2023 alleen al draaide de Formule 1 een omzet van 1,1 miljard euro en dat is een stijging van maar liefst 63% ten opzichte van oktober tot en met december 2022. In het laatste kwartaal werd de eerste Grand Prix van Las Vegas gehouden en de race in de gokstad blijkt dus een enorm succes te zijn geweest. Formula One Management genereerde ook meer inkomsten uit uitzendrechten en vergoedingen voor het organiseren van races.

Domenicali reageert op recordomzet

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, is dan ook meer dan tevreden over de cijfers: "We hadden sterke engagement op alle platformen met een recordaantal bezoekers en de F1 die voor het vierde jaar op rij zijn positie als snelst groeiende sportcompetitie op social media heeft behouden. F1 zag een voortdurende groei van het aantal fans, al helemaal op de Amerikaanse markt, versterkt door het succes van de Grand Prix van Las Vegas, en ook bij een jonger publiek en vrouwelijk publiek." De Italiaan kan hopen op een seizoen met nóg meer omzet voor de Formule 1 nu er een recordaantal races gaan worden verreden. Er staan 24 Grands Prix op de planning voor 2024.

