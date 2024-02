Lewis Hamilton zal na het Formule 1-seizoen van 2024 de overstap maken van Mercedes naar Ferrari. Desondanks is hij ervan overtuigd dat zijn nu nog huidige werkgever weer wereldkampioenschappen gaat pakken. Ook gaat hij in op hoe George Russell straks de nummer één-coureur wordt bij Mercedes.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met de Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020, en stond 103 keer op de hoogste trede van het podium, vaker dan welke Formule 1-coureur dan ook. Mercedes maakt echter een pittige periode door met teleurstellende resultaten sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022. Het was tijd voor verandering, zo vond Hamilton, en dus gaan we hem vanaf volgend jaar in het rood zien. Wie de nieuwe teamgenoot van Russell wordt, is nog niet bekend.

Russell als nummer één bij Mercedes

Eén van de kandidaten voor het binnenkort beschikbare Mercedes-zitje zou de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli zijn. Russell zal dan de leiding moeten overnemen als de meest ervaren coureur van het team. "Ik weet het niet. Hij kan het vast en zeker wel doen," antwoordde Hamilton tijdens de persconferenties in Bahrein op de vraag of Russell het gaat lukken om de nummer één-coureur te zijn. "Ik weet niet wat ik er anders op kan zeggen. George is erg technisch, continue overal bij betrokken, en is erg ver gekomen sinds zijn tijd bij Williams en zich bij dit team heeft gevoegd. Hij is uiteraard ook erg close met [teambaas] Toto [Wolff]. Ik twijfel er niet over dat dat zijn positie zal zijn."

Nieuwe uitdaging

Hamilton kijkt er in ieder geval naar uit om volgend jaar bij Ferrari aan de slag te gaan. "Ik heb het gevoel dat ik de juiste beslissing heb gemaakt. Ik ben er erg enthousiast over," aldus de 39-jarige uit Stevenage. "Ik ben ook enthousiast over dit seizoen. Ik weet dat dit team nog een kampioenschap gaat winnen. Ik zal er een trots gevoel aan overhouden, wetende dat ik er deel van heb uitgemaakt met alles wat we hebben gedaan met betrekking tot de diversiteit binnen het team. De processen waar we doorheen zijn gegaan, op de lange termijn zal ik altijd deel uitmaken van dat proces en die ontwikkeling. Maar ik kijk heel erg uit naar die nieuwe uitdaging."

