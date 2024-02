Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton legt op de persconferentie in Bahrein uit het lopende onderzoek naar Christian Horner als een waas over de sport heen hangt momenteel. De Brit hoopt dat ook dat de uitkomst zo snel mogelijk bekend wordt, zodat de Formule 1 zich weer kan focussen op het sportieve element.

Hoewel het onderzoek naar Horner een interne kwestie betreft, houdt het de Formule 1 bezig. Niet gek, want de Brit is één van de meest prominente figuren uit de koningsklasse, zeker na de afgelopen drie seizoenen waarin er weer titels zijn gepakt. Horner zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, maar heeft alle aantijgingen meerdere keren ontkent.

'Beschuldiging heel serieus nemen'

Het eerste race weekend staat voor de deur en tijdens de persconferentie wordt ook aan de coureurs gevraagd hoe zij over het lopende onderzoek denken. Lando Norris gaf aan dat hij er niet mee bezig is, nu de feiten nog niet bekend zijn. Hamilton laat zich er echter wel over uit: "Eigenlijk denk ik dat we altijd meer moeten doen om de sport en de omgeving waarin mensen werken veilig en inclusief te laten voelen. Elke beschuldiging moet heel serieus worden genomen."

Voorbeeldfunctie

Hoewel het dus nog even gissen is over wat er precies is gebeurd, vindt Hamilton wel dat het onderzoek over de sport heen hangt. "Het is duidelijk dat we niet alles weten wat er aan de hand is, maar het moet worden opgelost omdat het de sport boven het hoofd hangt. En het zal heel interessant zijn om te zien hoe het de sport in de toekomst zal beïnvloeden." Hij wijst dan ook naar de voorbeeldfunctie voor hoofdpersonen uit de Formule 1. "En het gaat er niet alleen om dat we erover praten, maar dat we er dag in dag uit naar leven. Ik denk dat dit de standaard is die we onszelf stellen. We zijn een wereldwijde sport, een van de belangrijkste sportplatforms ter wereld en we zijn rolmodellen."

