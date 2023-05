Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 mei 2023 10:55

Voor de Grand Prix van Miami werden de DRS-zones ingekort door de FIA, een beslissing die niet op de goedkeuring van Helmut Marko kon rekenen. De Oostenrijker maakte zijn onvrede kenbaar en sneerde daarbij richting Mercedes en de 'manipulatie' jegens Red Bull. Frans Verschuur begrijpt de woede wel.

Mannen als Toto Wolff en Lewis Hamilton maakten al meermaals hun bedenkingen over de huidige regelgeving met de DRS openbaar en in Miami werd de DRS-zone ingekort door de FIA, een beslissing waar Marko allerminst blij mee was. "We moeten stoppen met het ingrijpen met dit soort manipulatieve trucjes. Het is bizar dat uitgerekend Mercedes aan het zeuren is. Jarenlang heeft Mercedes de superieure motor gehad en waren zij veel verder ten opzichte van de competitie dan wij nu zijn. Als je dan vervolgens ook nog twee jaar op rij een flop van een auto aflevert, is het misschien beter om je focus daarop te richten", vertelde de Red Bull-adviseur in Miami.

Onbegrip bij Verschuur

Ook Verschuur begrijpt niet helemaal waarom de FIA nu ineens ingreep en hij heeft dan ook begrip voor de kritiek van Marko. "Ik vind het een beetje vreemd waarom ze dat doen", begint hij zijn antwoord in gesprek met GPFans. "Ik denk dat ze het gedaan hebben om wat Helmut Marko zegt, omdat hij dan al helemaal oppermachtig is. Maar ja, dan moeten de anderen maar kijken waarom die vleugel zo goed is bij Red Bull en waarom hij juist in de DRS-zone zoveel winst heeft. Je ziet bij andere auto's dat ze wel wat hebben, maar niet zó veel. Het scheelt aanzienlijk. In dat opzicht begrijp ik het wel dat Marko daar tegenin gaat, dat is ook terecht. Waarom ze ingekort zijn, weet ik niet .Ik denk toch om Red Bull niet zoveel voordeel te geven."

Mercedes' zorgen zijn onterecht

Verschuur benoemt nogmaals zijn begrip voor de felle kritiek van Marko, die daarbij ook expliciet Mercedes noemde. "Ja, ik vind het wel terecht. We hebben zeven jaar lang Mercedes gehad dat iedereen de oren waste, en nu begint Mercedes ook ineens te janken dat het niet goed is voor de sport en dat soort dingen. Schei uit, Hamilton heeft zeven jaar lang iedereen alle hoeken laten zien. Toen hebben we ook niet geroepen dat we ermee moeten stoppen", meent de analist. "Ze mogen al heel blij zijn dat dat de nummer één en nummer twintig één komma zoveel seconden van elkaar af zitten. Daaruit blijkt dus dat de auto's wél goed zijn."