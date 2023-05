Lars Leeftink

Max Verstappen kreeg na zijn knappe inhaalraces en zege tijdens de Formule 1 Grand Prix van Miami te maken met boegeroep van de aanwezige fans op het moment dat hij geïnterviewd werd en op het podium stond om zijn prijs te ontvangen. Wat denkt de Nederlander daar zelf van, aangezien het niet de eerste keer is dat hij dit meemaakt.

Dat Verstappen de race in Miami won was überhaupt al een behoorlijk knap resultaat. De Nederlander begon na een dramatisch verlopen kwalificatie vanaf P9 en moest flink aan de bak. Gedurende zijn eerste stint op de harde band, die meer dan 45 rondjes zou duren, reed hij van P9 naar P1. Na zijn pitstop van de harde band naar de medium band zat hij iets meer dan en seconde achter teamgenoot Sergio Perez, maar dit duurde niet lang. Na een paar minuten was Verstappen op de snellere band alweer langs de Mexicaan en reed hij onbedreigd naar P1 en de snelste ronde. 26 punten dus voor de Nederlander.

Verstappen reageert

Tijdens de persconferentie van de FIA na afloop van de race in Miami reageerde Verstappen op het boegeroep van de aanwezige fans. “Als ik achterin zou rijden, dan zou niemand reageren. Ik denk dat het erbij hoort als je wint en mensen het niet leuk vinden dat jij diegene bent. Het is wat mij betreft absoluut prima, zolang ik op de bovenste trede sta. Ik neem de trofee mee naar huis en zijn gaan terug naar hun huizen en kunnen daar een fijne avond hebben.”

De fans die niet graag zien dat Verstappen voorin rijdt en domineert zullen na 2022 ook in 2023 weer behoorlijk ontevreden zijn over het verloop van het seizoen. De Nederlander heeft drie van de eerste vijf races gewonnen en staat met veertien punten voorsprong bovenaan in het kampioenschap. Aangezien de favoriete races van Verstappen, in Europa, nog op het programma staan lijkt deze dominante fase nog wel even door te gaan. Fans lijkt zich dus alvast voor te kunnen bereiden om meer zeges en podiumplekken van Verstappen.