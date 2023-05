Vincent Bruins

Maandag 8 mei 2023 06:56

Charles Leclerc is in de afgelopen twee raceweekenden driemaal gecrasht, waarvan twee keer op Miami International Autodrome. Ferrari legt uit waarom de Monegask de laatste tijd schade heeft gereden.

In de ontknoping van de Sprint Shootout in Bakoe remde Leclerc te laat en moest zonder voorvleugel terugrijden naar de pits. Desondanks pakte hij wel de pole position voor de Sprint op het Azerbeidzjaanse stratencircuit. De 25-jarige crashte afgelopen vrijdag in Vrije Training 2 voor de Grand Prix van Miami en moest vanwege een gebroken ophanging opgeven. Het was wederom raak in het derde gedeelte van de kwalificatie op zaterdag. Hij ging er op hoge snelheid af in dezelfde bocht en kwam met de achterkant van zijn SF-23-bolide in de Tecpro-muur terecht.

Zelf het verschil maken

"Het is misschien een weerspiegeling van zijn mentaliteit, wanneer hij het moet opnemen tegen een auto die aantoonbaar sneller is dan hij," vertelde Jock Clear, Senior Performance Engineer van de Italiaanse renstal, tegenover motorsport.com, doelend op de Red Bull. "Het is alsof hij denkt: 'Ik zal maar gewoon zelf het verschil moeten maken.' Natuurlijk ga je dan over de limiet. We gaan hem niet vertellen dat hij rustig aan moet doen. In de loop van een seizoen is zijn kwalificatie uitstekend. Dat brengt hem op een zeer sterke positie voor veel races."

Nieuwe vloer

Clear legde verder uit dat de crashes van Leclerc niet aan de auto liggen en dat de nieuwe vloer die Ferrari had meegebracht naar Miami, de SF-23 wat beheersbaarder maakte: "Het geeft de coureur een betere balans in niet alleen bochten op hoge snelheid, maar ook in langzamere bochten en natuurlijk ook bij het aanremmen en bij het in- en uitgaan van bochten. Misschien is wat er in de kwalificatie gebeurde met Charles daar eigenlijk bewijs van. Hij ging er namelijk echt voor in die snelle bochten 4 tot en met 6."