Zondag 7 mei 2023 18:28 - Laatste update: 18:51

Het voorlopige horrorseizoen van Charles Leclerc kreeg zaterdag in Miami een nieuwe klap te verwerken toen de Monegask zijn Ferrari in Q3 in de muur parkeerde. Sky Sports-commentator David Croft neemt na afloop van de sessie op ludieke wijze de schuld op zich wegens het 'vervloeken' van de Ferrari-coureur.

De eerste races van het seizoen liepen voor Leclerc uit op een forse domper. Het zorgde voor een storm aan geruchten over de toekomst van de Monegask. Hij zou na afloop van de eerste Grand Prix zelfs intern zijn onvrede geuit hebben, al ontkende Leclerc zelf dat later stellig. Toch kwam de geruchtenmolen over zijn toekomst op gang. De nummer twee van vorig seizoen wordt bijvoorbeeld met enige regelmaat in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes nadat zijn contract eind 2024 op zijn einde loopt bij de Scuderia.

Epische Leclerc

Het rampseizoen van de man uit Monte Carlo liep zaterdag in Miami nog maar eens een deuk op toen hij in Q3 de controle over zijn rode bolide verloor en er zodoende door zijn crash een einde kwam aan de voor hem hoopvolle kwalificatie. Op de Britse televisie was commentator Croft juist net aan het vertellen hoe geweldig Leclerc bezig was: "Ziet dat er niet absoluut episch uit, die Ferrari?", vroeg de commentator zich hardop af, waarna Leclerc even later eraf tetste. "Oh nee! Dat is helemaal niet episch! Charles Leclerc staat in de muur en zijn kwalificatie is ten einde."

Commentatorvloek

Na afloop van de sessie neemt de verslaggever op ludieke wijze de situatie op de hak en neemt hij de heuse 'commentatorvloek' erbij. "Jep, de commentatorvloek slaat weer toe! Sorry @Charles_Leclerc, maart tot dat moment was het absoluut episch", stuurt Croft op Twitter in de richting van de Monegask. Leclerc begint zondag de Grand Prix van Miami vanaf de zevende plek, waarvan hij hoopt om toch nog in de buurt van het podium terecht te komen.