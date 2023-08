Vincent Bruins

Vrijdag 11 augustus 2023 17:09

De organisatie van de Grand Prix van Miami overweegt er een nachtrace van te maken en er wordt zelfs gekeken om het dan op de zaterdagavond te houden. Voor de Formule 1 kan het beter zijn vanuit een zakelijk standpunt, maar ook voor de fans kan het beter uitpakken. Het is echter onwaarschijnlijk dat het plan uitgevoerd kan worden voor 2024.

De race op het Miami International Autodrome staat sinds 2022 op de kalender. Beide edities van de wedstrijd in Florida zijn gewonnen door Max Verstappen. De staat die helemaal in het zuidoosten van de Verenigde Staten ligt, staat erom bekend dat het er warm en ontzettend vochtig is. Het zou dus een betere ervaring voor de aanwezige fans kunnen zijn om de Grand Prix in de avond te houden, wanneer de temperaturen wat zijn gezakt evenals de luchtvochtigheid. Om dan, net als in Las Vegas aankomende november, ook nog op de zaterdag te racen, zou zakelijk gezien interessant kunnen zijn voor de koningsklasse.

Samenwerken met Singapore en Las Vegas

"Singapore is erg behulpzaam geweest in het delen van informatie over hoe zij het doen. Natuurlijk hebben we ook gesprekken gehad met Vegas," vertelde Miami Grand Prix-president Tyler Epp tegenover RACER Naast Singapore en Las Vegas worden ook de vier races in het Midden-Oosten verreden in het donker. "Er zijn mogelijkheden om samen te werken. Wat Liberty Media aan het doen is in Vegas is fantastisch, en [Liberty Media-CEO] Greg [Maffei] en [Las Vegas Grand Prix-CEO] Renee [Wilm] moeten daar veel lof voor krijgen. Al is het zeer, zeer onwaarschijnlijk voor de race van 2024, toch kijken we altijd naar mogelijkheden om de ervaringen [van de fans] te verbeteren."

De start van de Grand Prix van Singapore in 2022

Starttijd naar avond verplaatsen

"En eerlijk gezegd, aangezien de FIA en de Formule 1 ook hebben gezegd dat het logisch is om te kijken naar de zaterdagavond of toch de zondagavond of iets dergelijks, daarom overwegen we dat ook," vervolgde Epp. "Maar voor 2024, dat gaat niet lukken. Voor degenen die bij de race waren, die weten dat het op de zondagavond heel anders [qua weer] was dan op de zondagmiddag. Om de starttijd naar de avond te verplaatsen zou beter zijn voor de fans. Afhankelijk van de strategie van de Formule 1, als we het dan hebben over tv-uitzendingen, dan kunnen zij ook hier hun voordeel uit halen. Maar daar gaan ze zelf over. We zijn er wel om zulke initiatieven te steunen."