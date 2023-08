Lars Leeftink & Jan Bolscher

Donderdag 3 augustus 2023 20:19 - Laatste update: 20:23

Max Verstappen heeft zijn beste race van de eerste seizoenshelft in de Formule 1 uitgekozen. De Nederlander heeft niet specifiek één race die boven alle andere races staat, maar kiest toch.

Verstappen heeft genoeg om uit te kiezen, want na twaalf races heeft de Nederlander twaalf keer het podium gehaald en tien races gewonnen. Het merendeel van de race won Verstappen met twintig seconden of meer verschil. De Nederlander is meer dan honderd punten los van teamgenoot Sergio Pérez en de rest van het veld, waardoor hij in 2023 nog meer aan het domineren is met Red Bull dan in 2022 al het geval was. Zijn eigen records voor meeste aantal zeges, podiumplekken en punten in een seizoen lijken in 2023 prima te verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Chandhok ziet Verstappen en Perez niet als beste duo in F1: "Russell en Hamilton"

Verstappen kiest beste race

Na het raceweekend in België blikt Verstappen tijdens de persconferentie na de race tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, terug op de eerste seizoenshelft. Welke race was volgens de Nederlander zijn beste race tot nu toe? "Er zijn een heleboel mooie races geweest, waarvan sommige meer rechttoe rechtaan waren. Ik denk dat de race waar ik echt van genoten heb, de race in Miami was. Het is een moeilijk circuit, ook om door het veld te komen, maar we slaagden er denk ik de hele race goed in - na de zware kwalificatie natuurlijk. Dus ik denk dat deze race voor mij de leukste was." Verstappen begon tijdens de race in Miami vanaf P9, maar won uiteindelijk door teamgenoot Pérez te verslaan.

Meerdere hoogtepunten

Toch kan Verstappen niet per se stellen dat er één moment bovenuit steekt. "Ook vandaag [België], de zege in Hongarije: er zijn een heleboel mooie. Ik denk dat we tijdens het eerste deel van het seizoen ook beter zijn geworden als team. En ook van mijn kant voel ik me meer op mijn gemak in de auto. Het draait allemaal om kleine details. Veel leuke momenten dus. Het is moeilijk om er één uit te kiezen."