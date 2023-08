Lars Leeftink

Karun Chandhok gelooft dat Red Bull niet het beste duo in de Formule 1 heeft, ondanks dat ze eerste en tweede staan in het kampioenschap. Max Verstappen staat aan de vooravond van een derde kampioenschap met een voorsprong van 125 punten op Sergio Pérez. Chandhok, voormalig F1-coureur, denkt echter dat er een team is met betere coureurs dan de regerend wereldkampioen bij de constructeurs.

Sinds 2021 rijden Pérez en Verstappen als teamgenoten bij Red Bull. Sinds Pérez teamgenoot van Verstappen is, is de Nederlander twee keer kampioen geworden en lijkt daar in 2023 een derde titel bij te gaan komen. Red Bull won in 2022 het kampioenschap bij de constructeurs en gaat dit in 2023 hoogstwaarschijnlijk ook doen. Daarachter moeten Mercedes, Ferrari en sinds dit seizoen Aston Martin en McLaren pas op de plaats maken, want Red Bull heeft tot nu toe alle races in 2023 gewonnen. Toch is Chandhok van mening dat er een beter rijdersduo is dan Verstappen en Pérez.

Mercedes beste line-up in F1

Chandhok ziet de Britse combinatie Lewis Hamilton en George Russell bij Mercedes als het beste duo in de sport. Ze werken sinds 2022 samen en het was Russell, niet zevenvoudig kampioen Hamilton, die de enige overwinning van de Silver Arrows van vorig jaar behaalde. "Ik geloof dat ze de beste collectieve line-up van coureurs in de Formule 1 hebben. Ze [Mercedes] zijn verbeterd, maar het is niet genoeg. Er zijn flitsen van genialiteit, de kwalificatie van Lewis in Boedapest is waarschijnlijk het hoogtepunt. Hamilton heeft in 2023 een extra niveau van vorm gevonden om Fernando Alonso te evenaren voor de derde plaats in het rijderskampioenschap, maar de RB19 is gewoon te goed om Pérez in te halen", aldus Chandhok.

Toekomst Mercedes

Voor nu is het nog maar afwachten of dit duo ook in 2024 bij Mercedes zal rijden. Daar waar Russell nog een meerjarig contract heeft, loopt het contract van Hamilton eind 2023 af. Toch hebben zowel Hamilton als teambaas Toto Wolff al vaak aangegeven dat het nog om details gaat voordat Hamilton zijn contract bij Mercedes gaat verlengen. De kans is dus vrij groot dat Mercedes ook in 2024 kan beschikken over een sterk rijdersduo.