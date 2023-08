Lars Leeftink

Als het aan Mario Isola van Pirelli ligt, komt er na de ervaringen van de afgelopen raceweekenden wellicht nieuwe intermediates. Dit zou kunnen gebeuren omdat Pirelli nu data heeft, de intermediates en wets kon vergelijken en de teams en coureurs hun ervaringen hebben kunnen delen.

In gesprek met RaceFans gaat Isola in op de intermediates en de wets. "Hier in Spa hadden we een duidelijke terugkoppeling over de situatie met intermediate en met wet. We moeten om de tafel gaan zitten met de FIA en de teams, en de F1 natuurlijk. Ik zou het fijn vinden als een aantal coureurs bereid is om aan de vergadering deel te nemen en we moeten beslissen wat we willen. Toen we deze natte band zonder dekens testten, ontdekten we dat de prestaties in Fiorano en Paul Ricard vijf of zes seconden sneller waren dan die van de oude natte band, en de opwarming was geen probleem."Daar kwam vervolgens een verzoek uit vanuit Pirelli en Isola. "Daarom heb ik een verzoek gestuurd en alle teams stemden voor de introductie van de nieuwe natte band tijdens het seizoen, omdat de teams het rapport van onze test hadden. Het is niet alleen Pirelli die dat zegt, maar ze hebben de data en ze waren het erover eens dat het een goede stap was om de nieuwe wets te introduceren."

Eindelijk getest

Toch was het probleem van tevoren vooral dat zowel de teams en coureurs als Pirelli niet precies konden weten of ze zouden werken. Dit antwoord kregen ze in België. "Het punt is nu dat deze prestaties misschien nog niet genoeg zijn om de juiste crossover met de intermediate te genereren. Maar het probleem dat we hebben is dat we de natweerbanden alleen konden testen in Paul Ricard en in Fiorano. Het zijn twee circuits met compleet andere karakteristieken dan Spa, Silverstone of andere circuits. We hebben nu dus pas ontdekt, omdat we de kans hadden om de intermediate met de wet te vergelijken, dat we de prestaties op nat wegdek moeten verbeteren. Volgens de gegevens die we uit het verleden hadden, was de crossover op nat wegdek ongeveer 115, 116% [van een droge rondetijd], wat een goed getal is gezien de crossover tussen intermediair en nat wegdek. Dat betekent dat we met de verzamelde gegevens moeten werken aan de prestaties van de natte banden om de juiste crossover met intermediate te bereiken."

Super-intermediate

Isola heeft wel een oplossing voor het huidige probleem, namelijk een band tussen de intermediate en de wet in. "Als het idee voor de toekomst is om bij de huidige situatie te blijven, wat betekent dat als er veel water op de baan is, een rode vlag of Safety Car en ze niet gaan rijden vanwege het zicht, dan is naar mijn mening de beste oplossing waarschijnlijk om een intermediate band te ontwikkelen, laten we het super-intermediate of intermediate-plus of welke naam je ook wilt gebruiken noemen, dat is een intermediate die meer gericht is op natte omstandigheden. Zodat we met één product de limiet kunnen afdekken die acceptabel is voor zichtbaarheid tot de crossover met droge omstandigheden." Het alternatief is dat de situatie blijft zoals het nu is. "Als het de bedoeling is om te blijven zoeken naar een middel dat de spray kan verminderen en ze dus de mogelijkheid geeft om op een volledig natte baan te rijden, dan moeten we de twee producten behouden, de intermediate die we nu hebben en de nieuwe intermediate die zonder dekens rijdt en de full wet band verbeteren. Als de volledige natte band alleen achter de Safety Car wordt gebruikt, ben ik het met de coureurs eens dat het op dit moment een nutteloze band is. We moeten dus beslissen welke richting we in de toekomst op willen om het product te ontwikkelen dat nodig is voor de F1."

Conclusie

De conclusie van Isola en Pirelli is dan ook dat de banden vooral op lage snelheid en circuits met veel langzame bochten goed werken, maar op hoge snelheid en in extreme weersomstandigheden is dit niet het geval. "Over het algemeen lijkt het er dus op dat de nieuwe natte band, de band zonder dekens, goed werkt op een circuit met een laag risico [Monaco]. Maar als je rijdt op een echt snel circuit met hoge snelheden zoals Spa en misschien ook Silverstone, dan mist hij prestaties. Dus we moeten dit aspect van de natweerbanden verbeteren. Dat is een mogelijke richting. Maar als we in die richting moeten werken, moeten we natuurlijk de ontwikkeling van een ander loopvlakpatroon uitstellen, of we kunnen die andere kant op gaan en kijken wat er gebeurt. Maar het moet een gezamenlijke beslissing zijn, niet alleen een beslissing van Pirelli."