Brian Van Hinthum

Donderdag 3 augustus 2023 14:05

De periode van Nyck de Vries in de Formule 1 is uitgelopen op een grote teleurstelling. Nog vóór de Grand Prix van België werd hij door Helmut Marko ingeruild voor Daniel Ricciardo. Oud-coureur Philippe Alliott geeft de Nederlander nog een trap na: hij was nooit onder de indruk van de coureur uit Sneek.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries is na een periode van slechts tien races tot een einde gekomen. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree dit jaar zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 28-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Marko en consorten was vroegtijdig opgeraakt:

Wissel na Silverstone

Na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië besloot de Red Bull-leiding dan ook in te grijpen en na de indrukwekkende prestaties van Ricciardo tijdens de Pirelli-tests op Silverstone besloot men om de Nederlander in te wisselen voor de voormalig Red Bull-coureur. Alliott, oud-coureur van onder meer McLaren in de jaren tachtig, begrijpt de keuze. "Je moet snel een goede indruk achterlaten. De manier waarop een rookie in de Formule 1 terechtkomt, zegt een hoop over zijn persoonlijkheid", opent hij tegenover Auto Hebdo>.

Kritiek op De Vries

Hij vervolgt: "Daarna is het logisch dat je hem gaat vergelijken met zijn teamgenoot. Hij hoeft hem niet per se te verslaan bij de start, maar hij moet op zijn minst vergelijkbaar zijn over een vliegende ronde. Op geen enkel moment ben ik onder de indruk geweest door een rondje van de Nederlandse coureur. In de Formule 1 moet je gewoon dat vinkje kunnen zetten, voordat je claimt meer tijd te verdienen om te laten zien wat je in de race doet. Anders is het gewoon een verlies van je tijd. Vooral in een discipline die zo veeleisend is als de Formule 1."