Jan Bolscher

Maandag 8 mei 2023 14:32

Ook het raceweekend in Miami werd gedomineerd door het team van Red Bull Racing, maar George Russell vraagt zich af of de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez niet nog veel meer in het vat heeft zitten.

De formatie uit Milton Keynes sleepte afgelopen zondag op het Miami International Autodrome het vierde ééntweetje van het seizoen uit het vuur, waarmee de voorsprong in het constructeurskampioenschap opnieuw verder is uitgebreid. Max Verstappen wist de race op indrukwekkende wijze te winnen nadat hij noodgedwongen vanaf de negende plek moest starten. Teammaat Sergio Pérez ving de race aan vanaf pole position, maar kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Het gat naar de concurrentie was opnieuw groot, met nummer drie Fernando Alonso maar liefst 26 seconden achter de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Relatief sterke pace

Russell lag daar nog weer zeven seconden achter op P4, maar is desalniettemin tevreden met het behaalde resultaat: "Gezien de omstandigheden hadden we de vierde plaats waarschijnlijk niet verwacht", citeert RaceFans. "Het was een hele fijne race. Onze snelheid was relatief sterk. We hadden vandaag niet meer kunnen doen, dus daar ben ik trots op. Maar we willen uiteraard meer en voor overwinningen vechten." Teammaat Lewis Hamilton kwam als zesde over de streep.

George Russell

Dominantie Red Bull Racing

Het machtsvertoon van Red Bull Racing kwam niet als een verrassing voor Russell: "Dat is waar ze nu staan", vervolgt de Mercedes-coureur. "We zeiden aan het begin van het seizoen al dat ze zo ver voor liggen dat ze het momenteel makkelijk hebben. Ik vraag me zelfs af of ze wel op vol vermogen reden, ze liggen echt ontzettend ver voor. Dat is een beetje jammer voor de sport, maar complimenten voor het goede werk dat ze overduidelijk hebben gedaan. Ze laten zien wat er mogelijk is als je het goed doet. Dat is wat wij ook najagen."