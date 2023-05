Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 16:24

Sergio Pérez kwam zondag als tweede over de streep in Miami en moest dus zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die als negende begon aan de race op zondag. Anthony Davidson van Sky Sports heeft echter zijn bedenkingen bij de manier waarop het Red Bull-duo aanwijzingen ontving tijdens de rit in Miami.

Het weekend in Miami leek voor Verstappen allesbehalve ideaal te beginnen met een teleurstellend verlopen kwalificatie op zaterdag. Door de crash van Charles Leclerc in Q3 kon de regerend wereldkampioen niet meer beginnen aan een snel rondje en dus moest hij genoegen nemen met een negende startpositie voor de Grand Prix van zondag. De verre van ideale papieren voor de race deerden Verstappen niet en gewapend met een goede tactiek kwam de Limburger alsnog naar boven drijven als snelste man in Miami.

Eenvoudig passeren

Uiteindelijk wist de Nederlander op fantastische wijze zijn banden te managen én daarnaast het gat met Pérez tot een minimum te beperken, waardoor hij na zijn bandenwissel slechts op twee seconden achter de Mexicaan de baan op kwam en hij - gewapend met het betere rubber - uiteindelijk zijn teamgenoot eenvoudig kon passeren. Hoewel het dus een knappe prestatie van Verstappen was, zag Sky Sports-analist Davidson wel wat raars gebeuren in de Red Bull-garage.

Verschil in radio's

Hij legt uit: "Het was heel erg vreemd om naar Perez zijn radio te luisteren. Ze vertelden hem helemaal niks over het gevecht tussen hem en Max", citeert Crash de analist. "Aan de andere kant kreeg Verstappen continue informatie te horen. We hoorden vanuit zijn engineer het constante controleren van het gat tussen zichzelf en zijn teamgenoot. Pérez was dus een soort van blind aan het rondrijden. Heel vreemd. Het was veel te stil op zijn radio", besluit de analist.