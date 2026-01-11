Valtteri Bottas keert dit jaar terug in de Formule 1 bij het nieuwe team van Cadillac, maar zijn rentree wordt overschaduwd door een straf die hij nog moet uitzitten. De Fin kreeg in zijn laatste race voor Sauber een straf van vijf plaatsen en moet deze uitzitten tijdens de Grand Prix van Australië in maart.

Bottas had had zijn laatste race niet een al te beste middag achter de rug. De man uit Finland kwam in aanvaring met Kevin Magnussen en de stewards dachten dat hij zijn rempunt in Abu Dhabi verkeerd inschatte. Hij kreeg daarvoor een straf van vijf plaatsen, een straf die hij niet kon uitzitten omdat hij verdween van de grid. Toch moet de Fin nu de deksel op zijn neus krijgen, want de straf moet hij nu uitzitten tijdens de Grand Prix van Australië van dit jaar.

Entree Cadillac

De F1 belooft met de komst van Cadillac nog interessanter te worden. De kracht van de motoren, die geleverd worden door Ferrari, zullen een grote rol moet gaan spelen in de prestaties van het team. De terugkeer van Bottas en de komst van het Amerikaanse team zorgen voor veel discussie onder fans en kenners. Sommigen zijn sceptisch over de kansen van het team om direct competitief te zijn, terwijl anderen wijzen op de voordelen van het starten met een schone lei onder de nieuwe regels van 2026. De terugkeer van de Fin en de komst van Cadillac beloven in ieder geval bij te gaan dragen aan een spannend seizoen. Bottas weet in ieder geval dat hij in de eerste race op zaterdag aan de bak moet met vijf plaatsen straf op zijn naam.