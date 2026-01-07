'Groot optimisme bij Red Bull na doorbraak', Verstappen en Ricciardo laten socials ontploffen | GPFans Recap

Na de feestdagen leven we langzaam maar zeker toe naar het gloednieuwe Formule 1-seizoen, dat sneller voor de deur staat dan je denkt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er is weer een dag voorbij en dat betekent ook automatisch dat we weer een dag dichterbij de eerste race van het seizoen in Australië zijn gekomen. In aanloop naar die eerste race lijkt er bij Red Bull steeds meer optimisme te gaan heersen: de Oostenrijkse formatie zou samen met Ford behoorlijk optimistisch zijn over de toekomst. Ondertussen klom Antonio Pérez in de pen om de kritische woorden van zijn zoon te bejubelen.

'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'

Het team van Red Bull Racing ligt volgens FunoAnalisiTecnica goed op schema met de ontwikkeling van de Ford-power unit. Hoewel aanvankelijk een achterstand op de concurrentie werd verwacht, heeft het team achter de schermen hard doorgewerkt. Daardoor is er nu vertrouwen dat de problemen waar het team mee kampte inmiddels zijn opgelost en heerst er flink wat optimisme. Lees hier het hele artikel over het optimisme bij Red Bull Ford.

Verstappen en Ricciardo laten social media ontploffen met teaser: "Eindelijk!"

Ford Racing heeft een teaser video uitgebracht voor de lancering van hun seizoen 2026, waarin zowel Daniel Ricciardo als Max Verstappen te zien zijn. De video heeft fans in vervoering gebracht, omdat het doet denken aan de tijden van de Australiër bij Red Bull Racing. De lancering van het evenement vindt plaats op 15 januari in Michigan, waar ook de samenwerking tussen Ford en Red Bull Racing wordt gevierd. Lees hier het hele artikel over de teaser van Ford Racing.

Coronel: 'Daar kon je aan zien dat Verstappen en Mercedes met elkaar in gesprek waren'

Dat Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff afgelopen jaar gesprekken met elkaar voerden over een eventuele overstap, werd voor Tom Coronel zeer duidelijk na afloop van de Grand Prix van Barcelona. "Je eigen coureur wordt er bijna afgeramd en dan ben je in een hele rustige flow tijdens het interview. Toen wist je natuurlijk: 'Hier speelt wat. Ze praten met Verstappen." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Tom Coronel.

Coulthard ziet Verstappen grenzen verleggen: "Zou je nu voor naar de gevangenis gaan"

David Coulthard is erg onder de indruk van Max Verstappen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is de Nederlander een combinatie van de vastberadenheid van Michael Schumacher, de snelheid van Lewis Hamilton en het zelfvertrouwen van Ayrton Senna. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van David Coulthard.

Antonio Pérez geniet van sneren zoon Checo naar Red Bull: "Beste interview ooit!"

De afgelopen dagen zagen we meerdere opvallende uitspraken van Sergio Pérez voorbijkomen, die aangeschoven was voor een uitgebreid interview, waarin hij besloot om zich niet in te houden. Vader Antonio Pérez heeft wel kunnen genieten van de gepeperde uitspraken van zijn zoon. "Dit is het beste interview uit het leven van Checo Pérez", zo schrijft hij trots op zijn eigen kanaal. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Antonio Pérez.

