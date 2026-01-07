De afgelopen dagen zagen we meerdere opvallende uitspraken van Sergio Pérez voorbijkomen, die aangeschoven was voor een uitgebreid interview, waarin hij besloot om zich niet in te houden. Vader Antonio Pérez heeft wel kunnen genieten van de gepeperde uitspraken van zijn zoon.

Pérez keert in 2026 terug op de Formule 1-grid als één van de eerste coureurs van het gloednieuwe Cadillac Formula 1-team. De Mexicaanse veteraan, met meerdere Grand Prix-overwinningen en een lange staat van dienst in de sport, sloot zich aan bij Cadillac nadat zijn periode bij Red Bull eind 2024 tot een einde kwam. Met zijn ervaring en snelheid moet hij helpen het Amerikaanse team een solide start te geven in hun debuutseizoen in de koningsklasse van de autosport. In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen gaf hij een uitgebreid interview in de CRACKS-podcast. Daarin bleven Red Bull en ook Max Verstappen niet bespaard.

Red Bull

Pérez deed onder meer zijn beklag over zijn oude werkgever: "Toen er updates kwamen en ik was een seconde langzamer, begon de druk. Wie is de schuldige? De coureur, omdat je niet gefocust bent, omdat je te veel commercials doet. Bij Red Bull was alles een probleem. Als ik sneller was, was dat een probleem en er werd een zeer gespannen sfeer gecreëerd; als ik langzamer was dan Max, was dat ook een probleem. Ik heb geleerd dat dit de omstandigheden waren waarin ik zat, en dat ik, in plaats van te klagen, het beste ervan moest maken", zo sneerde hij onder meer.

Beste interview ooit

Ook ex-teamgenoot Verstappen kreeg een veeg uit de pan: "Er gebeurt iets met Max. Max is een geweldig persoon, maar zodra hij in de auto zit, verandert hij; hij wordt een ander persoon. Ik denk dat hij (in Brazilië, toen hij niet luisterde naar de teamorders, red.) iets in zich meedroeg dat hij er nooit uit had gelaten. Want we hebben erover gesproken en dachten dat het al achter hem lag; het hele team dacht dat. Daarom waren we allemaal verrast toen hij het er op dat moment alsnog uit liet komen.” De gepeperde uitspraken zijn bij zijn - doorgaans ook niet al te politiek correcte - vader in ieder geval goed gevallen: "Dit is het beste interview uit het leven van Checo Pérez", zo schrijft hij trots op zijn eigen kanaal.

