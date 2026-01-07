David Coulthard is erg onder de indruk van Max Verstappen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is de Nederlander een combinatie van de vastberadenheid van Michael Schumacher, de snelheid van Lewis Hamilton en het zelfvertrouwen van Ayrton Senna.

Max Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Limburger heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen achter zijn naam staan en tal van indrukwekkende records verbroken. David Coulthard heeft een hoge pet op van de 28-jarige Verstappen en laat optekenen dat hij de Formule 1 als sport heeft verbeterd. Daarnaast maakt hij een vergelijking met de helden van vroeger.

Verstappen heeft de Formule 1 verbeterd

"Verstappen heeft de sport verbeterd", klinkt het in The Red Flags Podcast. "Mannen als Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben gedefineerd wat het betekent om een Formule 1-coureur te zijn. Verstappen heeft die grens opnieuw verlegd. Verstappen is voor mij een combinatie van de vastberadenheid van Schumacher, de snelheid van Hamilton en het zelfvertrouwen van Ayrton Senna."

Gevangenisstraf na crash

De voormalig Red Bull Racing-coureur vervolgt: "Bij die beroemde crash van Senna met Alain Prost op Suzuka zei Senna: 'Als ik de eerste bocht niet doorkom, komen we er allebei niet door.' Zo sprak hij het uit, en zo gebeurde het ook. Destijds werd het beschouwd als een race-incident. Ik weet vrij zeker dat je er als coureur tegenwoordig voor naar de gevangenis zou worden gestuurd. Zijn familie zou naar Siberië worden gestuurd."

