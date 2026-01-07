close global

Max Verstappen and Daniel Ricciardo talking at the 2024 Singapore Grand Prix

Verstappen en Ricciardo laten social media ontploffen met teaser: "Eindelijk!"

Verstappen en Ricciardo laten social media ontploffen met teaser: "Eindelijk!"

Jan Bolscher
Max Verstappen and Daniel Ricciardo talking at the 2024 Singapore Grand Prix

Ford Racing heeft een teaser video uitgebracht voor de lancering van hun seizoen 2026, waarin zowel Daniel Ricciardo als Max Verstappen te zien zijn. De video heeft fans in vervoering gebracht, omdat het doet denken aan de tijden van de Australiër bij Red Bull Racing. De lancering van het evenement vindt plaats op 15 januari in Michigan, waar ook de samenwerking tussen Ford en Red Bull Racing wordt gevierd.

In de teaser video zijn naast Ricciardo en Verstappen ook Isack Hadjar te zien. Laatstgenoemde zal samen met de Nederlander het Red Bull-team vormen voor het seizoen 2026, onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies. Dit jaar worden er nieuwe regels ingevoerd in de Formule 1 en Red Bull heeft besloten om hun eigen motoren te gaan maken, in samenwerking met Ford, en niet langer met Honda.

Ricciardo ambassadeur Ford Racing

Ricciardo, die onlangs zijn rol als wereldwijde ambassadeur voor Ford Racing bekendmaakte, is de ster van de teaser video, ondanks dat hij niet betrokken zal zijn bij het motorpartnerschap van Ford en Red Bull. De lancering van het evenement op 15 januari in Michigan Central Station belooft een viering te worden van alle projecten van Ford Racing en hun samenwerking met Red Bull.

Verstappen en Ricciardo hereniging?

De aanwezigheid van de Red Bull-coureur in de teaser video heeft de speculaties aangewakkerd dat de viervoudig wereldkampioen misschien ook aanwezig zal zijn op de lancering van Ford Racing, samen met zijn voormalige teamgenoot. Fans reageren enthousiast op sociale media, waarbij sommigen zelfs spreken van een 'Maxiel hereniging'. Ricciardo verloor eind 2024 definitief zijn zitje in de Formule 1. 

